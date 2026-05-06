生活協同組合コープみらいは6日、公式サイトを更新。配送委託先における不適切な衛生管理事案が発生したとして謝罪した。配送委託先の従業員が配送業務中に尿意を催し、車両荷台内で排尿したという。届け先の組合員から指摘を受け、一連の問題が発覚した。

同サイトで「この度、当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました」と報告し、「被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて、一連の経緯について説明。4月28日に届け先の組合員から「冷蔵品が黄色い液体に浸かっている」「尿のような臭いがする」との連絡があったとし、直ちに調査を行った結果、配送委託先の従業員が配送業務中に、車両荷台内において尿意を催し、荷台内にあった廃棄予定の配送器材（発泡スチロール容器）に排尿した事実が確認されたとした。

コープみらいは「蓋をして荷台の床に置きましたが、その後足下のスペースがなくなり、被害のあった組合員様の配送器材の上に載せてしまいました。当該の器材には穴が開いて破損があったため、漏れ出した尿が下段にあった組合員様へお届けする配送器材に移り、内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われました」と、状況を説明した。

そして「本件は当生協として、食品安全および公衆衛生、コンプライアンス上の重大な問題であると重く受け止めております。保健所をはじめとする関係機関への報告・対応を継続して進めてまいります」とし、当該従業員についても配送委託先より事実関係に基づき厳正に対処するとともに、再発防止に向けた教育を実施するとした。また、「配送委託先における業務上の規律・運用が適切に保たれているかについて、当生協が責任をもって点検・確認してまいります」とも強調した。

また、今後は食品安全・衛生管理教育の再徹底や労務環境の再点検を行うとともに、緊急時における生理現象への対応を重視するとも説明し、「本件は、当該行為を行った従業員および配送委託先だけの問題ではなく、当生協を含む組織全体の問題として真摯に受け止めております。今後、このような不適切な行為を発生させないことを組織の最優先課題と位置づけ、配送業務中における生理現象への緊急対応について現状を把握したうえで、配送ルート上のトイレの事前確認および情報共有、ならびに緊急時に立ち寄り可能な施設リストの整備・周知をはじめとする必要な対策をあらためて迅速に講じてまいります」とした。

最後に「今回の事態を深く反省し、生活インフラを担う組織として、組合員の皆様に安心してご利用いただけるよう、組織一丸となって取り組んでまいります」と再発防止を誓った。