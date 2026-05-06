【6日の天気】連休最終日は北日本で夏日続出 沖縄で猛烈な雨も
6日は北日本で季節外れの暑さ。これまでの一日の天気を振り返ります。
■北日本で夏日続出 季節外れの暑さに
北日本の上空には暖気が流れ込み、日差しの力も加わって季節外れの暑さになりました。岩手県の釜石では28.4℃まで上がり、今年一番の暑さとなっています。帯広や青森でも今年初めての夏日となり、東京や那覇よりも気温が高くなりました。ただ、湿度は低くカラッとした暑さのため、日が落ちると気温がぐっと下がりそうです。体感の変化にはお気をつけください。
【6日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感
札幌 23.8℃（7月上旬）★今年最高
帯広（北海道）27.1℃（真夏並み）★今年初の夏日
北見（北海道）27.5℃（真夏並み）★今年初の夏日
青森 25.7℃（7月中旬）★今年初の夏日
釜石（岩手） 28.4℃（真夏並み）★今年初の夏日
東京 21.7℃（4月下旬）
那覇 22.3℃（3月中旬）
■沖縄は梅雨前線が停滞 先島諸島では猛烈な雨
沖縄は梅雨前線が停滞し梅雨空が続きました。明け方にかけては前線の活動が活発になり、竹富島の大原では1時間に92.0mmの猛烈な雨を観測しました。石垣島でも72.5mmの非常に激しい雨が降り、先島諸島を中心に雨量が100mmを超えた所が多くなっています。日中は発達した雨雲は次第に抜けていきましたが、夜にかけて土砂災害には注意が必要です。
【6日 1時間雨量】（午後3時まで最大）
大原（八重山地方） 92.0mm（02:39）
石垣島（八重山地方） 72.5mm（04:04）
盛山（八重山地方） 64.0mm（04:14）
大原（八重山地方） 141.0mm（15:00）
石垣島（八重山地方） 134.0mm（14:50）
盛山（八重山地方） 125.5mm（13:20）
与那国島（八重山地方）104.5mm（05:00）
■太平洋側は雲が多くにわか雨も 夜も念のため雨具を
前線上に低気圧が発生し本州南岸を進んだ影響で、太平洋側を中心に雲が多くなりました。沿岸部を中心に所々でにわか雨があり、関東も一部で弱い雨が降りました。夜にかけてすっきりしない天気が続くため、このあとの外出も折りたたみの傘があるとよいでしょう。