6日は北日本で季節外れの暑さ。これまでの一日の天気を振り返ります。

■北日本で夏日続出 季節外れの暑さに

北日本の上空には暖気が流れ込み、日差しの力も加わって季節外れの暑さになりました。岩手県の釜石では28.4℃まで上がり、今年一番の暑さとなっています。帯広や青森でも今年初めての夏日となり、東京や那覇よりも気温が高くなりました。ただ、湿度は低くカラッとした暑さのため、日が落ちると気温がぐっと下がりそうです。体感の変化にはお気をつけください。

【6日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 23.8℃（7月上旬）★今年最高

帯広（北海道）27.1℃（真夏並み）★今年初の夏日

北見（北海道）27.5℃（真夏並み）★今年初の夏日

青森 25.7℃（7月中旬）★今年初の夏日

釜石（岩手） 28.4℃（真夏並み）★今年初の夏日

東京 21.7℃（4月下旬）

那覇 22.3℃（3月中旬）

■沖縄は梅雨前線が停滞 先島諸島では猛烈な雨

沖縄は梅雨前線が停滞し梅雨空が続きました。明け方にかけては前線の活動が活発になり、竹富島の大原では1時間に92.0mmの猛烈な雨を観測しました。石垣島でも72.5mmの非常に激しい雨が降り、先島諸島を中心に雨量が100mmを超えた所が多くなっています。日中は発達した雨雲は次第に抜けていきましたが、夜にかけて土砂災害には注意が必要です。

【6日 1時間雨量】（午後3時まで最大）

大原（八重山地方） 92.0mm（02:39）

石垣島（八重山地方） 72.5mm（04:04）

盛山（八重山地方） 64.0mm（04:14）

■太平洋側は雲が多くにわか雨も 夜も念のため雨具を

【6日 24時間雨量】（午後3時まで最大）大原（八重山地方） 141.0mm（15:00）石垣島（八重山地方） 134.0mm（14:50）盛山（八重山地方） 125.5mm（13:20）与那国島（八重山地方）104.5mm（05:00）

前線上に低気圧が発生し本州南岸を進んだ影響で、太平洋側を中心に雲が多くなりました。沿岸部を中心に所々でにわか雨があり、関東も一部で弱い雨が降りました。夜にかけてすっきりしない天気が続くため、このあとの外出も折りたたみの傘があるとよいでしょう。