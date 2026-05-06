フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクレオタードで“鯱（しゃちほこ）ポーズ”を披露した。

「乗ってく？」とつづり、ピンク・レオタード＆黒タイツ姿で体をのけ反らしているポーズの写真をアップ。ハッシュタグで「ヨガ」「インストラクター」「ヨガインストラクター」「yoga」「fitness」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「笑顔が素敵」「素敵なShotですね」「身体が柔らかくて素晴らしい」「YES！」「柔らかいイコール怪我しにくくなるからね」などの声が寄せられている。

長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。フリーアナウンサーとしてNHK Eテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中で、昨年にはラウンドガール・デビュー。クラシックバレエの講師を務め、全米ヨガインストラクターや乗馬ライセンスなどの資格も持っている。プライベートでは2022年、誕生日の3月29日に結婚を発表。昨年3月29日に離婚したことを報告している。