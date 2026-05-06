この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が「【知らないと損】誕生日にUSJ行くなら絶対やるべきこと2026」を公開した。動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で誕生日を過ごす際の特典や楽しみ方を解説し、最高の一日にするためには「誕生日シール」を最大限に活用すべきだという結論を提示している。

動画は、誕生日にUSJを楽しむための具体的なテクニックを、自身の視点で解説する内容である。まず最初にやるべきこととして、クルーから無料で「誕生日シール」をもらうことを推奨している。「全ては見えるところにステッカーを張りなさい」と語る通り、シールを目立つ場所に貼ることで、パーク内のあらゆる場所で特別な体験ができるという。

具体的な事例として、アトラクションやお土産ショップ、レストランなどで、クルーや周囲の客から盛大なお祝いを受けられるシステムがあると解説した。さらに、パレード鑑賞時にもシールが活躍し、フ　キャラクターやダンサーから直接お祝いの言葉をもらうことができる。「特別感があって良いなぁ」と、その喜びを表現している。

加えて、パーク内で楽しめるバースデーケーキについても言及。「キノピオ・カフェ」で提供される6,000円の「スーパー・ニンテンドー・ワールド アニバーサリーケーキ」を実際に味わい、特別な体験価値について語った。さらに、「Clubユニバーサル」に誕生日を登録することで、誕生月とその翌月の2カ月間、チケットが特別価格で購入できる割引制度も紹介。「登録しといて損はないでしょう」と実用的な知識を提供している。

動画を通じて、単なるアトラクションの体験にとどまらず、クルーやキャラクターとの交流を通じて生まれるUSJならではのホスピタリティの仕組みが明らかになった。誕生日シールという無料のアイテムを起点に、パーク全体でお祝いされるという、特別な一日を最大限に楽しむための有益な情報となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

誕生日目前のUSJ！絶対にやるべきこと2026年バージョンを紹介
00:33

無料でもらえる「誕生日シール」でパークを満喫する方法
03:12

クルーや客から盛大にお祝いされるレストランでのサプライズ体験
05:27

パレードでキャラクターやダンサーからお祝いをもらうコツ
11:54

チケットがお得になる「Clubユニバーサル」のバースデー特典

関連記事

【まとめ】「人生で最も早い1時間」USJ愛が爆発した花屋ユウ初イベント『偏愛MEET!!!』ダイジェスト

【まとめ】「人生で最も早い1時間」USJ愛が爆発した花屋ユウ初イベント『偏愛MEET!!!』ダイジェスト

 【永久保存版】2日間限定！USJセサミストリートスペシャルショー本編ノーカット大公開

【永久保存版】2日間限定！USJセサミストリートスペシャルショー本編ノーカット大公開

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年！大勢のクルーとキャラクターが彩る特別なお出迎え

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年！大勢のクルーとキャラクターが彩る特別なお出迎え
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

花屋ユウの偏愛TV_icon

花屋ユウの偏愛TV

YouTube チャンネル登録者数 2420人 170 本の動画
女優、映像ディレクターです。 いろんなチャンネルに出現する“花屋D”とは、私のことだ！！！
youtube.com/channel/UCTJMOILqi7mBM8WpS2A8QBg YouTube