意思表示が完璧…なでようとしたら前脚でピタッ、3歳猫の拒否姿に145万再生「わりと目がマジ」「ちがう、そうじゃない笑」
なでようとした飼い主の手を前脚でしっかりと押さえ、真顔で拒否する3歳猫の動画がInstagramで話題だ。投稿したのはうたくんです（@utakun._.0417）さん。「猫さまの強い意志を感じる…」「表情と手の角度こんなに完璧な事あるんだ」「わりと目がマジ」と反響が相次ぎ、145.3万回再生、11.8万いいねを記録した。愛猫うたくんの性格やその後のエピソードを飼い主さんに聞いた。
【動画カット】このあと前脚でピタッ…首まわりをなでられるうたくん
――動画は145.3万回再生され、「やめーや(わりと目がマジ)」「しっかりと相手を見据える堂々とした態度！！」「チュールは先払いで」など、うたくんの堂々たる拒否ぶりを称えるコメントが殺到しましたが、飼い主さんの手を前脚で押さえて拒否した瞬間、どんな気持ちでしたか。
「意思表示分かりやす！可愛い！！って思いましたが、ひげ袋が好きなのでもうちょっと撫でさせて〜っていう気持ちもありました（笑）」
――うたくんは普段から意思表示がはっきりしているタイプですか。
「ハッキリしています！普段の性格は甘えん坊で食欲旺盛、やんちゃな性格で、いつも一人で唸り声を上げながら部屋中走り回っています（笑）」
――動画のあと、うたくんはどんな様子でしたか。
「首の後ろを撫でて欲しかったみたいで、私の手に首を擦り付けてきました。本当はおやつが食べたかったみたいですが、おやつの日ではなかったので撫で撫でで誤魔化しました（笑）」
――飼い主さんだけが知る、うたくんならではの甘え方を教えてください。
「要求がある時は何でも顔にタッチしてきます。なでなでの時だけは動画のように手を押さえて拒否したり、逆に手を手繰り寄せて無理やり撫でさせることも。お気に入りの甘え方は私の膝の上に乗ることで、乗れる体勢になるとルンルンしながらやってきてゴロゴロ言っています（笑）」
――多くの反響が寄せられていますが、印象に残っているコメントはありますか。
「『意思表示がハッキリしてて良い！』というコメントを多くいただきます。逆に皆さんのお家の子はどんな拒否をするんだろうと気になっています（笑）」
――動画は145.3万回再生され、「やめーや(わりと目がマジ)」「しっかりと相手を見据える堂々とした態度！！」「チュールは先払いで」など、うたくんの堂々たる拒否ぶりを称えるコメントが殺到しましたが、飼い主さんの手を前脚で押さえて拒否した瞬間、どんな気持ちでしたか。
「意思表示分かりやす！可愛い！！って思いましたが、ひげ袋が好きなのでもうちょっと撫でさせて〜っていう気持ちもありました（笑）」
――うたくんは普段から意思表示がはっきりしているタイプですか。
「ハッキリしています！普段の性格は甘えん坊で食欲旺盛、やんちゃな性格で、いつも一人で唸り声を上げながら部屋中走り回っています（笑）」
――動画のあと、うたくんはどんな様子でしたか。
「首の後ろを撫でて欲しかったみたいで、私の手に首を擦り付けてきました。本当はおやつが食べたかったみたいですが、おやつの日ではなかったので撫で撫でで誤魔化しました（笑）」
――飼い主さんだけが知る、うたくんならではの甘え方を教えてください。
「要求がある時は何でも顔にタッチしてきます。なでなでの時だけは動画のように手を押さえて拒否したり、逆に手を手繰り寄せて無理やり撫でさせることも。お気に入りの甘え方は私の膝の上に乗ることで、乗れる体勢になるとルンルンしながらやってきてゴロゴロ言っています（笑）」
――多くの反響が寄せられていますが、印象に残っているコメントはありますか。
「『意思表示がハッキリしてて良い！』というコメントを多くいただきます。逆に皆さんのお家の子はどんな拒否をするんだろうと気になっています（笑）」