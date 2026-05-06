落ち着きがない、突発的な行動をする、「ダメ」と言ったことを繰り返すーー。発達障害やグレーゾーンの子どもの問題行動は特性によるものと考えられがちだが、“身体の状態”が大きく関係している可能性がある。身体を整えることで行動が変わる。その意外なアプローチを、理学療法士の視点から紹介する。※本稿は、池上 悠『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

生まれ持った特性の影響も

身体を動かすことで変えられる

日常生活のなかで、こんな様子が気になることはありませんか？

●集中力が続かず、気になったものに飛びついてしまう

●よく泣いたり、怒ったりする

●言葉の理解や表現が苦手で、コミュニケーションが難しい

●引っ込み思案で、1人でこもりがちになる

成長途中の子どもは、理性の力や社会経験がまだ十分でないため、こうした姿は自然なことです。急に泣き出したり、目に入ったものに夢中になったりする様子は、どんな子でもありますよね。

ただし、このような言動が目立ち、日常生活にも影響してくる場合、発達障害やグレーゾーンと診断されることがあります。

発達障害やグレーゾーンというと、「生まれもった特性なので、変えられないのでは？」と思う方も多いかもしれません。

確かに遺伝的要素や脳の特性は影響します。でも実は、それだけが原因ではありません。運動や食生活など、後天的な環境要因も大きく関わるとされています。

どんな子も心身が健康的に発達していくためには、十分な栄養をとり、さまざまな経験を通して刺激を受け、自分で身体を動かす時間が大切です。

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