M!LK、自身初デジタル2冠 嵐以来2ヶ月ぶりの記録【オリコンランキング】
6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKがともに1位を獲得。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠を達成した。
【動画】M!LK「イイじゃん」MV
デジタル2冠は、2026年3月23日付の嵐以来2ヶ月ぶり、2026年度3組目の記録【※2】【※3】となった。
「週間ストリーミングランキング」では、今年2月に配信開始の「爆裂愛してる」が週間再生数728.2万回（7,281,885回）を記録し、4週連続・通算5週目の1位を獲得。 「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、4月27日に配信開始の新曲「アイドルパワー」が初週DL数1.4万DL（14,239DL）で初登場し、自身初の1位を獲得している。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
【※2】2026年度は、「2025年12月22日付」からスタート。
【※3】2026年度では、米津玄師（2026年1月12日付）、嵐（2026年3月16日付、23日付）が「オリコン週間デジタルランキング」2冠を達成。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】M!LK「イイじゃん」MV
デジタル2冠は、2026年3月23日付の嵐以来2ヶ月ぶり、2026年度3組目の記録【※2】【※3】となった。
「週間ストリーミングランキング」では、今年2月に配信開始の「爆裂愛してる」が週間再生数728.2万回（7,281,885回）を記録し、4週連続・通算5週目の1位を獲得。 「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、4月27日に配信開始の新曲「アイドルパワー」が初週DL数1.4万DL（14,239DL）で初登場し、自身初の1位を獲得している。
【※2】2026年度は、「2025年12月22日付」からスタート。
【※3】2026年度では、米津玄師（2026年1月12日付）、嵐（2026年3月16日付、23日付）が「オリコン週間デジタルランキング」2冠を達成。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞