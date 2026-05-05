中古ショップに現れた転売ヤーらしき男性の目撃談がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】転売ヤーらしき男性が、棚2段に並んだCDをごっそり持っていった

「とある中古ショップで新入荷CDコーナーを見ていました。ぎっしり入ってました。そしたら怪しい男がカゴを持って新入荷コーナーのCDを根こそぎカゴに放り投げてました。大人買いかと思ったら、隅っこに行き、スマホと睨めっこしてました。この人の目的は何なのでしょうか？ 大変気分が悪いです。」



と店内の模様を紹介したのはマー君さん（@fl5_s660）。



近年さまざまな商品ジャンルで問題となっている転売行為。中古CD市場でもそういった行為に手を染める人は多いようだが、いったい彼らはどのように商品を入手しているのだろうか。



マー君さんにお話を聞いた。



ーー当時の状況は？



マー君：私が10分くらい前に見ていたCD棚に男がやって来て、ダッシュで私をかき分けCDを根こそぎカゴに入れ始めました。サム・テイラー、テレサ・テンのCD-BOXの歯抜け、ユーキャンのCD-BOXの歯抜け、環境音楽、クスコなどの洋楽、演歌を少々…割合としてはほとんどがユーキャンの歯抜けだったと思います。棚2列にぎっしり入っていたものを入れたので、カゴは山盛りいっぱいでした。見た限り、利益の取れそうなのはあまりないと思うのですが…。



ーー男の様子は？



マー君：30代半ばくらいで普通体型、汚らしい服を着て帽子をかぶってました。自転車で来店し、それを自転車置き場ではなく店の入り口に停めていました。店内では終始挙動不審で、カゴを持ってダッシュで店の片隅に消え、スマホでタイトルを検索しての繰り返しでした。



ーー投稿に大きな反響がありました。



マー君：思ってもみない反響にかなり驚きましたが、バズりと言いますか炎上ですね。カッコ悪い、他の人のことを考えない、時間や時給に合わない、在庫を枯渇させるこういう転売ヤーは年に何回見かけますが、皆さんがいかに彼らを憎んでいるか伝わりました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「メルカリに転売して利益出るのを選別。最近、こういうのブックオフとかでも見かける。バイトすら出来ない層なのでしょうね。アレで生活できるんだろうか」

「昔は古書店等で自分の知識だけを頼りにお宝探しのような感覚でレア物を探したものです。 携帯が進化しスマホになったら、お手軽さゆえか人がさもしくなりました、じじいのたわ言です」

「しまむらのコラボグッズで転売ヤー一家が同じようなことやってた。ババアがスマホで調べて、人気のないのを中学生くらい子どもに返しに行かせてたな。メンタルは万引してる一家と変わらん」



など数々の怒りの声が寄せられた今回の投稿。



転売自体は原則として違法ではないが、扱う商品や販売方法、規模によっては法律違反となる。また商品の健全な流通を乱す行為なので、社会人として決して上等な行為とは言えない。今、転売行為に手を染めている人はそのあたりを認識した上で、今一度自身の行動を見つめ直してほしいものだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）