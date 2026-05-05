暑さ前倒しで注目“サンダル”歩いた衝撃を約50％軽減する「リカバリーサンダル」も登場 雨でもサンダル…はOK？【Nスタ解説】
少しでも足元を涼しくするため履きたくなるサンダル。サンダルを購入する際のポイントや注意点をまとめました。
歩行時の衝撃を約50％軽減「リカバリーサンダル」も登場
山形純菜キャスター：
いま色々な種類のサンダルが出てきています。
都市型スポーツ専門店オッシュマンズが4月に発売したのが、リカバリー（疲労回復）サンダルです。歩行時の衝撃を、一般的なサンダルに比べ約50％軽減するというものです。
▼「TELIC FLIPFLOP ULTRASOFT(オッシュマンズ限定モデル)」8690円※店頭価格
そしてサンダルはいつから履くのか、街で50人に聞いてみました。7月が一番多くて15人、一年中履いているという方もいらっしゃいました。
【サンダル解禁いつ？】※街の50人を対象にNスタが調査
▼3月：1人
▼4月：4人
▼5月：13人
▼6月：9人
▼7月：15人
▼1年中：8人
サンダルを履き始める時期について、気象予報士の坂口愛美さんは「ポイントは25℃。半袖と同じく25℃を超えれば、肌寒さを感じずに履ける」としています。
サンダル選びのコツ「かかとが2〜3ミリ出るものを」
山形キャスター：
サンダル選びや靴擦れ防止のポイントについて、一般社団法人「足と靴と健康協議会」の木村克敏事務局長に聞きました。
【サンダル選びのポイント】
▼つま先は約5ミリあける
つま先が出てケガをすることを防止するため
▼土踏まずの部分を靴の曲線にあわせる
体重がかかる部分のため、合わないと靴擦れの原因に
▼かかとは2〜3ミリ出る
少しかかとが出ている方が、重心を取りやすく歩きやすい
【靴擦れを防止するポイント】
サンダルは汗＋摩擦で「靴擦れ」リスクが高いので…
▼買う前に試し履き
▼履く前に「滑り止め」を使用
▼滑り止めがない場合は、靴擦れしそうな箇所に絆創膏を貼る
など、対策が必要です。
「雨の日にサンダル」はNG！そのワケは？
山形キャスター：
サンダルに関する街の皆さんの疑問について、専門家に聞きました。
▼可愛い靴下を履きたいが一緒に履いてもいい？（20代女性）
→履いた方が足の皮膚は守られる
・夏は汗をかいて意外と乾燥する。靴下を履くことで乾燥を防げる。かかとのカサカサ防止にも
・サンダルに汗がたまり、足のにおいが気になる人にもオススメ
・滑りやすくはなるので注意は必要
（埼玉県済生会 川口総合病院 皮膚科 高山かおる医師）
▼雨の日に履いてもいい？（40代男性）
→推奨しない
・雨水で足とサンダルが滑ってしまい危険
・濡れた状態が続くと細菌が増殖する原因にも
（一般社団法人「足と靴と健康協議会」木村克敏 事務局長）