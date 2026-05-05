少しでも足元を涼しくするため履きたくなるサンダル。サンダルを購入する際のポイントや注意点をまとめました。

【写真を見る】雨の日のサンダルはOK?NG?

歩行時の衝撃を約50％軽減「リカバリーサンダル」も登場

山形純菜キャスター：

いま色々な種類のサンダルが出てきています。

都市型スポーツ専門店オッシュマンズが4月に発売したのが、リカバリー（疲労回復）サンダルです。歩行時の衝撃を、一般的なサンダルに比べ約50％軽減するというものです。

▼「TELIC FLIPFLOP ULTRASOFT(オッシュマンズ限定モデル)」8690円※店頭価格

そしてサンダルはいつから履くのか、街で50人に聞いてみました。7月が一番多くて15人、一年中履いているという方もいらっしゃいました。

【サンダル解禁いつ？】※街の50人を対象にNスタが調査

▼3月：1人

▼4月：4人

▼5月：13人

▼6月：9人

▼7月：15人

▼1年中：8人

サンダルを履き始める時期について、気象予報士の坂口愛美さんは「ポイントは25℃。半袖と同じく25℃を超えれば、肌寒さを感じずに履ける」としています。

サンダル選びのコツ「かかとが2〜3ミリ出るものを」

山形キャスター：

サンダル選びや靴擦れ防止のポイントについて、一般社団法人「足と靴と健康協議会」の木村克敏事務局長に聞きました。

【サンダル選びのポイント】

▼つま先は約5ミリあける

つま先が出てケガをすることを防止するため



▼土踏まずの部分を靴の曲線にあわせる

体重がかかる部分のため、合わないと靴擦れの原因に



▼かかとは2〜3ミリ出る

少しかかとが出ている方が、重心を取りやすく歩きやすい

【靴擦れを防止するポイント】

サンダルは汗＋摩擦で「靴擦れ」リスクが高いので…

▼買う前に試し履き

▼履く前に「滑り止め」を使用

▼滑り止めがない場合は、靴擦れしそうな箇所に絆創膏を貼る



など、対策が必要です。

「雨の日にサンダル」はNG！そのワケは？

山形キャスター：

サンダルに関する街の皆さんの疑問について、専門家に聞きました。

▼可愛い靴下を履きたいが一緒に履いてもいい？（20代女性）

→履いた方が足の皮膚は守られる

・夏は汗をかいて意外と乾燥する。靴下を履くことで乾燥を防げる。かかとのカサカサ防止にも

・サンダルに汗がたまり、足のにおいが気になる人にもオススメ

・滑りやすくはなるので注意は必要

（埼玉県済生会 川口総合病院 皮膚科 高山かおる医師）

▼雨の日に履いてもいい？（40代男性）

→推奨しない

・雨水で足とサンダルが滑ってしまい危険

・濡れた状態が続くと細菌が増殖する原因にも

（一般社団法人「足と靴と健康協議会」木村克敏 事務局長）