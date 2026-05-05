俳優の吉田栄作が3日、自身のインスタグラムを更新。自然のなかでたたずむ姿を公開した。



【写真】Tシャツ姿でもくっきり 緑あふれる景色に映える鍛えられた筋肉美

吉田は「五月晴れの日 舞台の稽古が休みだったので ちょいと太陽と新緑の香りを浴びに」と記し、緑あふれる風景をながめるショットをアップ。キャップにメガネ、半袖Tシャツのバックショットのスタイルは服の上からでも鍛えられた筋肉が浮かび上がっている。



10日から大阪・新歌舞伎座で舞台「おだまり、お辰！」を控えている吉田。稽古の合間を縫ってのリフレッシュだったようだが、投稿した姿はまるで写真集から切り取ったようだ。「本番まであと少し。皆で心をひとつに！」と続けた。



4月7日には「今年も家族で満開の桜を観ながら、春の到来を感じることが 出来ました」と記し、愛犬を持ち上げながら笑みを浮かべるショットを公開。妻で女優の内山理名は同17日に「新緑に包まれながら、深呼吸して、歩いて、喋ってリフレッシュした時間」とつづり、ベビーカーを押す姿を披露している。



2人は2017年のTBS系ドラマ「今野敏サスペンス 確証～警視庁捜査三課」で初共演。4年の交際を経て、21年に結婚を発表。25年には第1子誕生を報告している。



（よろず～ニュース編集部）