無名の新人Nakamura Hak、『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ3曲担当へ 白浜 鴎が描き下ろした“ココ”のイラストも公開
無名の新人にもかかわらず、デビューシングル「ただ美しい呪い」がテレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（TOKYO MXほか／毎週月曜 後11：00）のエンディングテーマに採用され、注目を集めているシンガー・ソングライターNakamura Hak。
【動画】リップシンクでエモい仕上がり…Nakamura Hak「ただ美しい呪い」アニメ版MV
同アニメの第3話と第5話にて、きょう6日にデジタル配信スタートとなった「夜に浮かぶ」が2曲目のエンディングテーマとしてオンエアされた。
さらに、未発表曲「光り」が、3曲目のエンディングテーマに決まっていることが発表され、1クールで同アーティストの楽曲が3曲使用されるという異例といえる状態となっている。
発表にあわせ、原作マンガの作者・白浜 鴎が、3曲のエンディングテーマを聴いて描き下ろしたイラストも発表された。3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに、異なる印象を放つ主人公・ココの姿が3体描かれたモノクローム作品となっている。
中央には、「ただ美しい呪い」で描かれる世界観を写実したかのような、真っ白な空間の中で真っ黒な何かを落としながら鋭く先を見据えるココの姿がある。左側には、「夜に浮かぶ」をモチーフに、透明なココ（あるいはその幻）が空を舞う様子が描かれている。右側では、絶望の寸前で何とか希望（光）を描こうとするココの姿が、メタ的に表現されている。
こちらのイラストは、6月10日にリリースされる1st CDシングル「ただ美しい呪い」のジャケットにも使用される。
CDシングルは、3曲に加え、それぞれのアニメバージョンも収録した計6曲入りとなる。
Nakamura Hakの音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターの一発録りで収録されており、修正・加工・編集なども一切行われていない。そのため、89秒のアニメバージョン音源も、フル尺の音源から切り出されたものではなく、新たに演奏し直した完全なる別作品であり、聴き応えのあるシングルとなる。
【動画】リップシンクでエモい仕上がり…Nakamura Hak「ただ美しい呪い」アニメ版MV
同アニメの第3話と第5話にて、きょう6日にデジタル配信スタートとなった「夜に浮かぶ」が2曲目のエンディングテーマとしてオンエアされた。
発表にあわせ、原作マンガの作者・白浜 鴎が、3曲のエンディングテーマを聴いて描き下ろしたイラストも発表された。3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに、異なる印象を放つ主人公・ココの姿が3体描かれたモノクローム作品となっている。
中央には、「ただ美しい呪い」で描かれる世界観を写実したかのような、真っ白な空間の中で真っ黒な何かを落としながら鋭く先を見据えるココの姿がある。左側には、「夜に浮かぶ」をモチーフに、透明なココ（あるいはその幻）が空を舞う様子が描かれている。右側では、絶望の寸前で何とか希望（光）を描こうとするココの姿が、メタ的に表現されている。
こちらのイラストは、6月10日にリリースされる1st CDシングル「ただ美しい呪い」のジャケットにも使用される。
CDシングルは、3曲に加え、それぞれのアニメバージョンも収録した計6曲入りとなる。
Nakamura Hakの音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターの一発録りで収録されており、修正・加工・編集なども一切行われていない。そのため、89秒のアニメバージョン音源も、フル尺の音源から切り出されたものではなく、新たに演奏し直した完全なる別作品であり、聴き応えのあるシングルとなる。