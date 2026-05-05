人気ユーチューバーのぷろたんが５日に自身の「Ｘ」を更新。同日に離婚を発表した「なこなこカップル」のなごみとこーくんに言及した。

２人はインスタグラムのストーリーズに投稿。なごみは「共に過ごした９年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」とこーくんへの思いをつづった。一方のこーくんも「９年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります」と記している。

ぷろたんは「なこなこカップル離婚したのかな」と言及すると「よく見てただけに複雑だけどまだ若いから大丈夫！」と声かけ。「ぷろたんデータによれば女性は３２歳・男は３９歳まで結婚焦る必要はない！」とエールを送った。

一方で、カップル兼ビジネスパートナーでもあった２人の別れには思うところがある。「でもやっぱりインフルエンサーでお互い同じ力を持ち自我が芽生えると稼ぎはあがるがリアルが崩壊する」と指摘すると「絶対に相方に１人で運用するＳＮＳは始めさせちゃいけない」と見解を語った。