EXILE AKIRA、妻リン・チーリンとの交際のきっかけ明かす「祖母が亡くなって…」秘話に共演者興奮「めっちゃいい」
【モデルプレス＝2026/05/05】EXILE AKIRAが、5月3日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近&真之介のグルメドライブ〜」（毎週日曜12時45分〜）に出演。妻で台湾出身の女優・林志玲（リン・チーリン）との馴れ初めを明かした。
【写真】EXILE AKIRA＆リン・チーリン、子どもとの手繋ぎショット
「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」とチーリンとの出会いを振り返ったAKIRA。しかし、チーリンとは国籍が違うため「言葉が通じない」と当初は言語の壁もあったことも告白。「互いにカタコトだったので、言葉が通じない分ストレートにいくしかない。日本語って曖昧。良い意味でストレートな感じも表現方法としては良かったのかもしれませんね」と分析した。
2人は日本と台湾の遠距離恋愛で、タイミングもなかなか合わなかったと回想。しかしAKIRAは「お互いが通じ合ってからは極力時間を見つけて通った」と明かし「台湾に通いで行っていたってこと？」と共演者から驚きの声が上がると「日帰りとかありましたね」とコメント。AKIRAは「日帰りといっても朝一で行って昼着いて、お昼食べてすぐ帰るっていうだけ。でも、その一瞬の1〜2時間が貴重なわけじゃないですか」と結婚前のチーリンとの台湾デートを懐かしんでいた。
また、交際のきっかけは「妻の祖母が亡くなって…」と口にしたAKIRA。「（チーリンは）すごくおばあちゃんっ子だったんですけど、（チーリンから）連絡が来て、すごく泣いていた。『どうしたんだろうな？』と思ったら、そういうこと（祖母が亡くなった）だと言っていて」とある日、チーリンから祖母が亡くなった連絡を受けたという。そして、チーリンは疲れ果ててしまったのか電話中に寝てしまい、AKIRAは「自分も寝ようとしたけど、切れなくてずっと繋いでいたんです」と回顧。「2〜3時間経って向こうが起きて、でも電話が繋がっていた。というのが向こうの決め手だったらしいです」と明かし、共演者は声を揃えて「めっちゃいい！」と興奮していた。
2人は2011年に舞台「レッドクリフ 〜愛〜」で共演し、2018年末頃から交際に発展。約半年間の交際を経て2019年6月に婚姻届を提出。2022年1月にそれぞれのInstagramを通じて第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】EXILE AKIRA＆リン・チーリン、子どもとの手繋ぎショット
◆AKIRA、結婚前はリン・チーリンと日帰り台湾デート
「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」とチーリンとの出会いを振り返ったAKIRA。しかし、チーリンとは国籍が違うため「言葉が通じない」と当初は言語の壁もあったことも告白。「互いにカタコトだったので、言葉が通じない分ストレートにいくしかない。日本語って曖昧。良い意味でストレートな感じも表現方法としては良かったのかもしれませんね」と分析した。
◆AKIRA、リン・チーリンとの交際のきっかけになった秘話明かす
また、交際のきっかけは「妻の祖母が亡くなって…」と口にしたAKIRA。「（チーリンは）すごくおばあちゃんっ子だったんですけど、（チーリンから）連絡が来て、すごく泣いていた。『どうしたんだろうな？』と思ったら、そういうこと（祖母が亡くなった）だと言っていて」とある日、チーリンから祖母が亡くなった連絡を受けたという。そして、チーリンは疲れ果ててしまったのか電話中に寝てしまい、AKIRAは「自分も寝ようとしたけど、切れなくてずっと繋いでいたんです」と回顧。「2〜3時間経って向こうが起きて、でも電話が繋がっていた。というのが向こうの決め手だったらしいです」と明かし、共演者は声を揃えて「めっちゃいい！」と興奮していた。
2人は2011年に舞台「レッドクリフ 〜愛〜」で共演し、2018年末頃から交際に発展。約半年間の交際を経て2019年6月に婚姻届を提出。2022年1月にそれぞれのInstagramを通じて第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】