鹿島は５日、８月に開幕する２０２６〜２７年シーズンより、ホームサポーターズシート（ホームゴール裏席）を全席指定化すると発表した。これまでは自由席として販売を行っていた。

クラブはホームサポーターズシートを「選手とともに『参戦』し、勝利へと導く特別な場所と位置づけています」とし「選手とともに闘い、勝利を目指すという揺るぎないスタンスを、これからもサポーターの皆様とともに、変わることなく継承していきたいと考えております」とした。

その上で、観戦者の増加に伴う諸問題と向き合う中で、現状の運用では根本的解決が難しい「スタジアム入場前待機列が長蛇となる現状」「自由席における過剰な席取り」の２点を踏まえ、指定席とする方向でまとまった。

一部座席において、応援を先導するサポーター団体の座席を優先的に確保するなどし、一体感が継続できる環境を担保する施策も行っていく。

鹿島は９季ぶり優勝を果たした昨季、クラブ歴代最多となるホーム戦５２万６１５人の入場を記録。現在行われている特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」においても、ホームゲーム７試合を終えて１試合平均２万７０８２人を集めている。