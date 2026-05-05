声優の本多真梨子が4日夜、Xを更新。「結婚願望」についてつづった。

本多はまず、声優の明坂聡美が同日夜、Xで「酒の場で出会ったのみ友達」の男性と結婚したことを発表したポストを引用。「あけちゃんが……あけちゃんが……… 不動のセンター…絶対の安心感があった…あけちゃんが…… お、おめ、おめでとう……(流血)

幸せになってね……。残ってるのは誰ですかぁぁぁぁぁぁあああああああぁぁぁ(叫)」と明坂を祝福しつつも、自身が独身であることについて自虐的にユーモアも交え、つづった。

そして続くポストではついに「【神様へ】」と書き出し「たぶん5歳くらいの頃からずっと結婚したいって言ってるんですが、中々できません。婚活もしました。できません。なぜでしょうか？やはり諦めた方がいいのでしょうか？まだ諦めきれません、神様」と記した。

この投稿に対し「諦めないで。いつか本多さんのターンが来る」「僕と結婚を前提にお付き合いを！」「私も含め、本多さんと結婚したいって思ってる人、いっぱいいると思うんですよね」「ファンはたくさんいるでしょうから、そこからお相手探してみてはどうですか？あなたのことを好きな人はたくさんいるはずですよ」「実際にお会いしたらみんなメロメロになっちゃいますよ！」などと励ましの声などが相次いで寄せられている。

本多はアニメ「生徒会の一存」桜野くりむ役、「日常」相生祐子役、「ロボットガールズZ」マジンガーZちゃん役など、数々の作品に出演している。