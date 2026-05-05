◆やってはいけない！ 寝具店で「ちょっと座るだけ」が日々の睡眠をぶち壊す納得の理由

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

ベッド売り場で「腰かけて選ぶ人」は、ほぼ失敗します

家具店や量販店でマットレスを選ぶ際、あなたはどのような行動をとっているでしょうか？ ベッド売り場で多くの人がやってしまいがちなのが、マットレスの端に腰かけて「どれくらい沈むか」「柔らかさはどうか」を確かめる行為です。しかし、この確認方法は寝具選びにおいてほぼ意味をなしません。

なぜなら、マットレスは座るための道具ではなく、横になったときに全身の体重を受け止め、背骨を支えるための土台だからです。局所的に体重がかかる「座った状態」での沈み込みと、全身の面積で体重を支える「仰向けの状態」での体圧分散はまったくの別物です。

座った感触がどれほど良くても、実際に寝てみると「腰が浮いてしまう」「肩が窮屈に感じる」「寝返りが打ちにくい」といった不具合はごく普通に起こります。

本当に見るべきは「仰向け」と「寝返り」時の背骨ラインです

睡眠中に背骨の自然なS字カーブが保てているか、腰や肩に負担が偏っていないか。これらを正しく見極めるには、実際に仰向けに寝てみるしかありません。

さらに重要なのが「寝返り」です。寝返りを打つ際に引っかかりを感じるような土台は、夜中に無意識のうちに目が覚める原因になります。お店では靴を履いていますし、周囲の目も気になって横になりづらいお気持ちはよく分かります。しかし、そこで遠慮して寝転がらずに購入してしまうと、家に持ち帰ってから後悔する確率が跳ね上がってしまうのです。

「試すのが恥ずかしい」を乗り越えた人が、買い物に勝てます

ベッドは、あなたの人生の3分の1の時間を預ける大切な「仕事道具」とも言えます。オフィスや商談用の椅子は何度も座って真剣に選ぶのに、一日の疲れを癒やすベッドを「座っただけ」で決めてしまうのは本末転倒と言えるでしょう。

お店では可能なら店員さんに一声かけ、仰向けになって1〜2分ほどじっくり感触を確かめ、寝返りも試してみてください。枕の高さも仮で合わせてみるのがベストです。その上で「背中が張らないか」「腰が浮いていないか」「呼吸が深くできるか」を確認します。

睡眠環境を決して軽く扱わない人ほど、日々の仕事においても判断がブレません。ベッド選びへの姿勢は、意外なほどあなたの“仕事力”そのものを表しているのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。