【木暮 三郎】『仮面ライダーアギト』復活のきっかけは25年続いた「焼肉会」…　「4人のうち誰が欠けてもダメだった」【映画『アギトー超能力戦争ー』藤田瞳子インタビュー】

4月29日に公開され、絶賛上映中の『アギトー超能力戦争ー』。この作品は、仮面ライダー生誕55周年記念作品であり、2001年から1年間にわたって放映されたテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』の25周年記念作品でもある。

『仮面ライダーアギト』は、2000年の『仮面ライダークウガ』から始まって現在も放映されている平成仮面ライダー史上、最高平均視聴率を記録している。そんな人気作品ではあるが、25年の時を経て、オリジナルキャストで新作が作られるというのは、日本映画史上でも稀有なことである。

はたして、この映画はどんな経緯で生まれたのか。そこには、テレビシリーズで人類に害をなす未確認生命体の捜査にあたる警察官を演じた4人のキャストが関わっているらしい。その1人、Gユニットの管理官・小沢澄子を演じた藤田瞳子さんにその経緯を聞いた。

「警視庁チーム」4人の総意

――テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』の放映から25年も経っているわけですが、この間、キャスト同士での交流はあったんですか。

藤田：要潤さん（氷川誠役）、柴田明良さん（尾室隆弘役）、私のG3ユニットと、私のライバルの警部補・北條透を演じた山崎潤さんの4人、私たちは「警視庁チーム」と呼んでいますが、このメンバーでは、25年の間、途切れることなく集まっていました。まあ、大体は焼肉屋ですけどね。

その会がコロナ禍でしばらく途切れていたのですが、2024年の暮れに久しぶりに集まったんです。その時は、『仮面ライダーアギト』のプロデューサー陣も参加していました。

その席で、キャストの中から誰からともなく、「再来年は『アギト』25周年だから何かやりたいね」という声が上がったんです。

ただ、キャストが同窓会的に集まって単なるイベント的にやるのでは意味がない。当時観てくれていたファンの方々が納得できる、しっかりした新作を作りたい。それが私たち4人の総意でした。

その場にいたプロデューサー陣も「そういうことなら面白いね」とのってくれたんです。

これがすべての始まりでした。

でも、不思議なのは、これまでも10周年、20周年と機会はあったのに、誰一人、何かをやろうなんて言い出したことはなかったんですよね。

「ああ、そうか、今、機が熟したんだな」そんな気がしました。

実家のふとん屋さんが火事に…⁉

――テレビシリーズは、1年間に及ぶ撮影だったとはいえ、共演者たちがそういう関係を25年も続けていくなんてなかなかないことですよね。

藤田：そうですね。まだみんな若くてキャリアも浅い頃に、1年間に及ぶハードな撮影を共に乗り越えてきたという信頼関係があるから、一緒にいて居心地がいいんですよね。

今ならLINEグループとかもあって便利ですけど、最初の頃はメールでのやり取りでしたから大変でした。誰かが山崎さんに「そろそろ集まりませんか」って連絡すると、マメな山崎さんがスケジュール調整、お店の手配を全部やってくれたんですよね。山崎さんがいてくれて、本当によかったです。

もうひとつ、振り返ってみてふと思ったのは、集まろうってなった時に、一人でも欠けるなら当然のようにリスケしていたんですよね。もし誰かのスケジュールが合わなければ、じゃあ、今回は3人で、ということにはならなかったんです。必ず、4人全員が揃うことがマストでしたね。

あ、そうだ。15年くらい前に、一度だけ要くんが突然来られなくなったことがあったんです。山崎さんによると、「要くんの実家のふとん屋さんが火事になったらしい」と。

それから15年間、そのことに触れたことはなかったのですが、今回の撮影中、ふと思い出して、要くんに聞いたんです。

「そういえば、要くんの実家が火事になって来られなかったことがあったよね」

要くんは怪訝そうに、

「いえ、火事になんかなってないですよ」

すると、山崎さんが驚いて、「え、実家はふとん屋さんだったよね」

ますます困惑した要くんが、

「いえ、ふとん屋でもありません」

結局、山崎さんが誰からそんな話を聞いたのか、なぜそう信じ込んだのかは謎のままです。あれはなんだったんだろう。夢と現実がごっちゃになったんですかね。

そんななんとも不可解な事件もありましたが、要くんの実家が燃えていなくてよかったです。

要潤がデビュー作で背負った「仮面ライダー」の重圧

――その警視庁チームのメンバーは、藤田さんにとってどういう存在ですか。まずは氷川誠・G3を演じた要さんは。

藤田：要くんにとって、「仮面ライダーアギト」はデビュー作でした。そのデビュー作で仮面ライダーという看板を背負うことで、ものすごいプレッシャーと苦労があったと思います。

あるシーンでは、「はい、もう一回」と何度も撮り直しになった末に、そのシーンがなくなるということもありました。

要くんはそんなことがあると、ときどき食事中や休憩中に少し弱音を吐くことはありましたが、撮影の現場では、そんな素振りは見せず、いつも堂々としていました。その佇まい、現場でのあり方はデビュー作ではなかなかできるものではありません。

今思うと、撮影の現場で困難に立ち向かう要くんの姿と、ただの人間が仮面ライダーになるという重責を背負う氷川誠の姿がシンクロしていたのかもしれませんね。

それがあったから、藤田瞳子としても、小沢澄子としても、常に要くん（氷川誠）の味方でありたいと思っていました。

この作品に絶対必要なキャラクター

――そして、G3ユニットのもう一人のメンバーで部下の尾室隆弘を演じた柴田さんはいかがですか。

藤田：劇中の尾室と同様、柴田さんはいつも私たちを引っ掻き回すんです。話の流れを無視して全然違う話をしたり、的外れなことを言ったりして、他の3人に突っ込まれるイジられキャラです。

今回の映画化の話が上がった時、柴田さんは、自分が撮影スケジュールに関してNG期間を出すと、出番が減ってしまうかもしれない、もしくは作品に出られないかもしれないと危惧して、無理をしてスケジュールをやりくりしたそうです。

でも、そんなことはないんです。尾室はこの作品に絶対必要なキャラクターです。

座談会などでも、いつも私たち3人は柴田さんをイジっていますが、柴田さんがいなければ、劇中のG3ユニットも、プライベートで飲んでいる警視庁チームも、そんなに面白くなかったのではないかと思います。

テレビシリーズの時から、「ザ・凡人」として描かれていた尾室ですが、それを演じていた柴田さんは、実は凡人からは最も遠い人なのかもしれません。話が長い割にオチがない、話の流れを無視して自分の言いたいことを延々としゃべる柴田さんに、私たちはどうしても突っ込まざるを得ないのですが、それを笑顔で受け流す柴田さんは、警視庁チームには欠かせない存在なんです。

25年間、それぞれのキャラクターとともに生きてきた

――劇中ではぶつかることが多かった北條役の山崎さんはどうですか。

藤田：山崎さんは、先ほども言った通り、みんなをまとめてくれるリーダー的存在です。

要くんも柴田さんも私も、マイペースなタイプでまとめ役には向いていないので、マメで責任感が強くバランス感覚に長けた山崎さんがいなければ、このチームは25年間も続いてこなかったと思います。

みんなで集まろうとなると幹事役を引き受け、柴田さんの迷走する話を私と要くんがスルーしてもちゃんと突っ込んでくれる。かと言って、イジられるのは柴田さんだけではなく、山崎さんも積極的にイジられ役に回ることもあります。だから、要くんも私もイジられ役に回ったりもします。まあ、要くんはイジられるのは嫌いじゃないみたいなんですけどね。

それは信頼関係があるからなんですよね。

それぞれが、自分を飾ることなくありのままでいられる。

山崎さんが、そんな警視庁チームの空気感を作ってきてくれたのだと思います。

――ここまでお話をうかがっていると、警視庁チームの4人は、『仮面ライダーアギト』の役柄をずっと25年間身の内に抱えながら、関係を続けてきて、それが今回の『アギトー超能力戦争ー』につながったということなんですね。

藤田：そうですね。こんな関係が25年も続くなんて奇跡だと思います。

私たちは仮面ライダーアギトが大好きで、みんなが25年間、それぞれのキャラクターとともに生きてきたからこそ、今回、自然にこの物語に入って行けたんだと思います。

25年前、これほど愛せる登場人物、物語を紡ぎ出してくれたプロデューサー、監督、脚本家他、スタッフの皆さんには、感謝と尊敬しかありません。

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