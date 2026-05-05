菅沼菜々が今季初Vで61ランクアップ 2週連続優勝のネリー・コルダの1位は盤石【女子世界ランキング】
4日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】この副賞はうらやましい！
先週の「メキシコ・リビエラマヤオープン」で2週連続優勝を果たしたネリー・コルダ（米国）が、1位の座をキープ。2位のジーノ・ティティクル（タイ）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）との差も広げた。4位のチャーリー・ハル（イングランド）、5位のハナ・グリーン（オーストラリア）と、上位陣に変動はなし。日本勢も6位を維持した山下美夢有をはじめ、15位の西郷真央、16位の畑岡奈紗、18位の岩井明愛、19位の竹田麗央、20位の岩井千怜と上位に大きな動きはなかった。勝みなみが2ランクアップの26位に浮上。先週の「NTTドコモビジネスレディス」で通算4勝目を挙げた菅沼菜々は、183位から61ランクアップし122位まで順位がアップ。2位の荒木優奈は11ランクアップの52位になり、自己最高位を更新した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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