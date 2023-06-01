河合郁人、グループ脱退後初の舞台出演 橋本マナミと夫婦役「『セックスがしたいです』って言うのは人生で初めて」
元A.B.C-Zの河合郁人が4日、都内で行われたVISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない 2026』公開稽古・合同取材会に出席。2023年にグループ脱退してから初となる舞台の見どころを明かした。
【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里
本作は、"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふたりの物語。夫婦役はWキャストで、河合と橋本マナミ、松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）と宇垣美里が演じる。脚本は足立紳氏、新井友香氏が務める。
今作は朗読劇となるが、舞台作品への出演はグループ脱退後初。河合は「しっかりと務めたい」と意気込みつつ、「一週間前くらいに初めてお稽古して、正直緊張しすぎてしまって、ご飯食べられなかったんです」と不安もあったと告白。しかし橋本との稽古は好感触だったようで、「心配はありますけど、初日で安心できたので、順調にいっていると思います」とにっこり。
一方「そうは見えなかった」と河合の緊張ぶりに驚きの表情を見せた妻役の橋本は、「90分間のセリフのやり取りが生々しいものになる。河合さんとその関係を作っていけたら」と意気込んだ。
また注目ポイントを聞かれると、河合は「難しい」としばし悩んだ後、「『セックスがしたいです』って言うのは人生で初めてなので」と物語の根幹ともなるセリフに少し照れをにじませ、笑いを誘った。
公演は、12日〜17日に東京・よみうり大手町ホール、29日〜31日に大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールにて上演される。
会見にはほかに、松崎、宇垣が参加した。
【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里
本作は、"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふたりの物語。夫婦役はWキャストで、河合と橋本マナミ、松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）と宇垣美里が演じる。脚本は足立紳氏、新井友香氏が務める。
一方「そうは見えなかった」と河合の緊張ぶりに驚きの表情を見せた妻役の橋本は、「90分間のセリフのやり取りが生々しいものになる。河合さんとその関係を作っていけたら」と意気込んだ。
また注目ポイントを聞かれると、河合は「難しい」としばし悩んだ後、「『セックスがしたいです』って言うのは人生で初めてなので」と物語の根幹ともなるセリフに少し照れをにじませ、笑いを誘った。
公演は、12日〜17日に東京・よみうり大手町ホール、29日〜31日に大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールにて上演される。
会見にはほかに、松崎、宇垣が参加した。