歴史と伝統の男子ゴルフ 中日クラウンズ。地元の新星、高校生プロゴルファーが和合を沸かせました。

【写真を見る】【中日クラウンズ】スーパー高校生 加藤金次郎選手（15）健闘 今季国内ツアー初参戦の石川遼選手｢くやしい…｣ 優勝は最終日猛チャージの堀川未来夢選手

悔しい予選敗退から1年。天才ゴルファーがプロになって和合に帰ってきました。

愛知県瀬戸市出身の加藤金次郎選手（15）。愛称“金ちゃん”。幼いころからゴルフの才能を開花させた金ちゃんは去年9月、プロに転向。これまでケガ防止のためゴルフだけに打ち込んできましたが、去年11月からはパーソナルトレーニングで体作りも始めました。





（加藤金次郎選手）「プロになるって決めてからは、プロとして覚悟を持ったり、一日一日大切に過ごしてきたので、充実した日が送れていた」

そしてこの春中京大中京高校に入学した金ちゃん。1打差に涙を飲んだ去年の雪辱を果たすべく、中日クラウンズに挑みました。

“金ちゃん”大会史上最年少で決勝進出

まずは予選第1日、13番ホールでバンカーから…なんと、チップインバーディ！そして予選第2日17番ホールでも、バンカーから遠く離れたピンを果敢に狙い…ピンそばにつけるナイスショット！魅せるゴルフで観客を沸かせ、予選を突破。大会史上最年少で決勝進出を果たします。

迎えた決勝。初日は…2つのバーディを獲得。最終日も着実にスコアを伸ばし、通算3アンダー、35位と善戦しました。



（加藤選手）

「去年くやしい思いもしていたので、ことしはそのリベンジを果たせてよかったし、こうやって決勝ラウンドをまわれたことが、すごくうれしかったし、楽しかった。また来年この舞台に帰ってきて、レベルアップした姿を見せたい」

通算5アンダー24位の石川遼選手「くやしいはくやしい…」

一方、今季国内ツアー初参戦の石川遼選手（34）。



決勝1日目にはイーグルを奪うなど、和合に詰めかけた大勢の観客を沸かせます。予選からスコアを5つ伸ばし、通算5アンダー、24位までスコアを上げてフィニッシュです。



（石川遼選手）

「くやしいはくやしい。次の試合に向けて良い準備をまたしていきたい」

猛チャージの堀川選手がクラウンズ初優勝「賞金王狙っている」

今回、王冠を手にしたのは最終日に猛チャージを見せた堀川未来夢選手（33）。4年ぶり通算5勝目、初の中日クラウンズ制覇です。



（堀川未来夢選手）

「ことしは賞金王を目指して頑張っていますので、もう1回必ず優勝します。最後まで応援よろしくお願いします」