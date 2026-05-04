有吉弘行、妻・夏目三久さんの“落とし物”大捜索 ゆうちゃみも賛辞「惚れ直すと思う」
4日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）では「有吉プライベート密着Q」を実施。有吉弘行が、妻で元フリーアナウンサー・夏目三久さんの“落とし物”を探した。
【写真】ナイトスクープみたい？有吉弘行、妻・夏目三久さんの“落とし物”大捜索
3月某日、都内公園に登場した有吉は「妻がイヤリングを落としてしまって。それを探してあげたいな。自分の中で、思い出のあるイヤリングだったみたいで、子供と（公園で）わちゃわちゃしている時に落としたみたいで、相当落ち込んでいたので」と告白。これまでのプライベート密着とはまったくタイプが異なるないように、VTRを見ていたせいやも「これ本気で応援できるやつです」とエールを送った。
妻の夏目さんから手がかりとなる情報も寄せられており「公園で子供と遊んでいる時に紛失」「なくしたのは1か月前で、片方のみ」などが伝えられた。実際になくした公園で、有吉は妻のなくしたイヤリングを“大捜索”。途中からは、特殊な訓練を受け、災害時に捜索も行う甲斐犬のサラダちゃんも登場し、イヤリング探しを手伝った。
奮闘の甲斐なく、惜しくも妻のイヤリングは見つけられなかったが、VTRを見ていたゆうちゃみは「ここまで一生懸命やってくれると（妻からすると）すごくうれしいと思います。惚れ直すと思う」と賛辞を送っていた。
【写真】ナイトスクープみたい？有吉弘行、妻・夏目三久さんの“落とし物”大捜索
3月某日、都内公園に登場した有吉は「妻がイヤリングを落としてしまって。それを探してあげたいな。自分の中で、思い出のあるイヤリングだったみたいで、子供と（公園で）わちゃわちゃしている時に落としたみたいで、相当落ち込んでいたので」と告白。これまでのプライベート密着とはまったくタイプが異なるないように、VTRを見ていたせいやも「これ本気で応援できるやつです」とエールを送った。
奮闘の甲斐なく、惜しくも妻のイヤリングは見つけられなかったが、VTRを見ていたゆうちゃみは「ここまで一生懸命やってくれると（妻からすると）すごくうれしいと思います。惚れ直すと思う」と賛辞を送っていた。