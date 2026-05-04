「日本ハム３−０オリックス」（３日、エスコンフィールド）

大砲の豪快な一発が、節目の球団通算５０００勝に花を添えた。日本ハム・万波中正外野手が両リーグ最速となる１０号ソロ。「１本でも多く打てればやっぱりいい。素直にうれしく思いますね」と頰を緩めた。

２点リードの六回２死。九里の内寄りに甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えた。左翼２階席の奥に消えてゆく特大１２５メートル弾を“確信歩き”で満足げに見送った。

１日の今カード初戦で１０試合ぶりの一発。毎試合前後に横尾打撃コーチと室内で打撃練習を行うが、その日は移動日試合の前にもかかわらず普段より長く約３０分かけて修正に取り組んだ。その甲斐もあり、３試合で２本塁打を含む４安打＆５打点。調子を取り戻した。

両リーグ最速１０号は２３年以来自身３年ぶり。その時は、５月３０日の４９試合目での到達だった。今季は１カ月近く早い３２試合目。「自分比で成長しているかどうかはすごく重要。自分の中で一番速く１０号を打てたことはすごく価値があること」と大きくうなずいた。

ゴールデンウイーク企画の小学生によるヒーローインタビューでは「背番号（６６）と同じだけホームランを打って」とお願いされ「マジか！？俺の背番号、知ってるかな？」と苦笑。それでも「毎打席ホームランを打てたらいいなと思って野球をしているし、ちっちゃい子がそうやって期待してくれるような選手でいたい」と受け止めた。子どもたちが憧れるアーチを量産し、夢と勝利を届けていく。

日本ハム・栗山英樹ＣＢＯ「５０００勝という大きな節目の勝利を刻んだこと、うれしく思います。その一部に、監督として関われたことに感謝していますし、今でも一つ一つの白星をはっきり覚えています」