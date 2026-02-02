万波中正

東京都練馬区出身のプロ野球選手。2000年4月7日生まれ。右投右打。北海道日本ハムファイターズ所属。

2026年8月3日

2026年8月2日

2026年7月29日

2026年7月28日

2026年7月27日

2026年7月2日

2026年5月18日

2026年3月29日

2026年3月20日

2026年2月4日

2026年2月2日