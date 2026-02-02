万波中正
東京都練馬区出身のプロ野球選手。2000年4月7日生まれ。右投右打。北海道日本ハムファイターズ所属。
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月29日
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万波中正が球宴後に失恋のその後を語り「特に変わらない日々」と明かす
球宴前に片思いの女性に振られたと明かし、前日の大型ビジョンでも報告済み
スポニチアネックス
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万波中正が片手一本でフェンス直撃の三塁打、オールスターで主役に
外へ逃げるスライダーを崩されながら左手一本で拾い上げフェンス直撃の三塁打とした
ABEMA TIMES
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万波中正が球宴MVPに輝き、試合中に失恋をまさかの公表
日本ハムの万波中正がMVPに輝き4安打2打点の大暴れを見せた
J-CASTニュース
2026年7月28日
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坂本勇人がオールスターで同級生・大野雄大の投球をベンチからいじり倒す
同級生の大野がマウンドに立つ場面でマイクを通じ毒舌を連発したとのこと
ABEMA TIMES
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球宴 第1戦は全パ・万波中正が2度目のMVP、失恋告白のち賞金300万円ゲット
スポニチアネックス
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万波中正がホームランダービーで電光掲示板に直撃する特大弾を放つ
万波が放った打球は左中間の電光掲示板上部に直撃する驚異の飛距離だったという
THE ANSWER