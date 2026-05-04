広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）が３日、新井監督の前で覚醒を宣言した。この日の中日戦（マツダ）は中止。室内での練習後に指揮官から「いい感じじゃないか」と声をかけられ「すごくいい感じです！」と即答した。さらに“課題”の右打席について「新井監督をイメージしています」と不敵な笑みを浮かべ、打棒爆発を誓った。

両打ちのスラッガーは１４試合で打率２割４厘。右肩の負傷による離脱もあって苦戦しているが、現在は３試合連続安打と好感触だ。最近の快音は全て右打席から。４月２８日からの巨人戦（東京Ｄ）で新井監督の指導を仰いだことを明かし「下半身の使い方を教わって、いい感じ」と感謝した。

右打席に取り組み始めたのは大学３年。「知識もなかった」と経験が浅いなか、指揮官の現役時代の映像も研究してヒントを得た。新井監督も「右の方が感覚が分かっていなかったようだけど、良くなってきた」とオープン戦で１２球団最多の２１安打を放った大器に期待。本領発揮は近い。

（安藤 理）