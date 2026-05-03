新時代の都市型SUV？ トヨタ「ランドクルーザーSe」

ランドクルーザーSeは、トヨタが2023年10月「ジャパンモビリティショー2023」で世界初公開したフル電動SUVコンセプトカーです。



正式な発売日は公表されていませんが、幾つかの海外自動車メディアでは2026年秋頃の発売とも予想されているなど、その動向が世界からも注目されています。

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

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ランドクルーザーSeは、「Sports electric＝Se」のネーミング通り、EV（電気自動車）時代の「ランドクルーザー（以下、ランクル）」を象徴するクルマです。

トヨタは同車両を「新たなランクルのあり方」と位置づけており、伝統的なタフネスさや堅牢性と最新の電動技術を融合させました。結果、悪路走破性だけでなく、快適性や静粛性にも配慮された総合力の高い設計となっています。

ボディサイズは、全長5150mm×全幅1990mm×全高1705mm。歴代のランクルと比較しても、かなり大柄なボディサイズとなっていますが、全高は低く、都会的なスタイリングを実現。3列シートを備え、7人乗車可能なシートレイアウトを採用しました。

そしてランドクルーザーSeでは歴代すべてで採用してきた従来のラダーフレーム構造を初めて離れ、新たにモノコックボディを採用。軽量化と剛性を見事に両立させています。

外観は先出の通り、低い全高などから、従来のランクルとはまったく異なるシャープなデザイン。

ヘッドライトには細いLEDシグネチャーが採用され、近未来を思わせるフロントマスクに仕上げられています。

インテリアには大型ディスプレイや新世代インフォテインメントシステムを装備。

上質な素材と広々とした室内設計により、快適なドライブが叶えられるでしょう。

そして、パワートレインには、ランドクルーザー初のフル電動ユニットを搭載。一部情報によれば、前後モーターにより、最高出力は500psを超えるとも予想されています。

前後輪それぞれに独立したモーターが搭載されることで、路面状況にあわせてトルク配分を最適化。ランクルならではの高い悪路走破性はEVになっても健在です。

トヨタはエンジン車、ハイブリッド車（HEV）、燃料電池自動車（FCEV）、そして電気自動車（BEV）と、さまざまな方法（マルチパスウェイ）でカーボンニュートラルを目指しています。

その思想はランクルにも取り入れられ、質実剛健な「70系」を除き、ガソリンエンジンの「300系」、タフネスな走行性能を有する中核モデル「250系」にはすでにハイブリッドモデルが投入されています。

これに追加する形でランドクルーザーSeが登場すれば、マルチパスウェイ戦略においてランクルシリーズもその取り組みの中心的存在になり、存在感をさらに強めていきそうです。

なおランドクルーザーSeは早ければ2026年秋とも予想され、プライスは昨今の電動モデルの価格帯などを考慮すると、1000万円を超える可能性も十分あり、ランクルシリーズの新たなフラッグシップになるかもしれません。

現時点ではトヨタからの公式アナウンスはありませんが、新時代のランドクルーザーの登場に注目です。