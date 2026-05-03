『相葉マナブ』にトラジャ七五三掛龍也が初登場！「念願の大好きな相葉くんとの共演でテンション上がってます！」

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相葉雅紀が日本各地に出向き、その土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。5月3日放送回のの舞台は、神奈川県逗子市。ゲストには番組初登場となる七五三掛龍也（Travis Japan）を迎え、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君とともに、番組14年目で初となる食材・わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学ぶ。

■相葉雅紀＆七五三掛龍也が豪快にわかめ収穫

相葉と七五三掛は、先輩後輩の間柄で縁が深いにもかかわらず、意外にも個人としてはテレビ初共演。相葉が七五三掛の肩を組みながら「かわいいなぁ」と目を細めると、七五三掛も「念願の大好きな相葉くんとの共演でテンション上がってます！」と喜びを爆発させる。

そして食材がわかめだと知ると、「一人暮らしを始めた頃に乾燥わかめで味噌汁をよく作っていました」と自炊エピソードを披露し、和やかな雰囲気でわかめ漁へと向かう。

今回お世話になる漁師さんは、30年続くイタリアンレストランのシェフであり、農家としての顔も持つ三刀流。相葉らは漁師さんが経営するレストランの名前を冠した船・ヴェルデ丸に乗り込み、わかめの養殖場へと向かう。船上からの絶景に一同大盛り上がり。

■新鮮な味に感動＆絶品レシピが続々登場

養殖場に到着し、わかめを豪快に引き揚げる相葉ら。わかめは、葉が“わかめ”で、根元が“めかぶ”だと学ぶと、ふたつが別物だと思っていた一同は驚愕。続いて、プロ仕様の専用グッズを駆使する加工作業へ。

網に付いた大量のわかめを簡単に切り取る専用カッターや、わかめを干すための「わかめピンチ」が登場。茎からひらひら部分を一瞬で切り離せる「めかぶカッター」の気持ちよさに「持って帰って内職します」（相葉）、「考案した人すごい！」（あばれる君）と盛り上がる。

作業の途中には、採れたてのわかめとめかぶの「しゃぶしゃぶ」を試食するぜいたくなひと幕も。茶色いわかめがお湯で鮮やかな緑色にサッと変わる手品のような変化に、一同は「知ってる色だ、きれい！」と大興奮。熱々のわかめを口にいれ、「味が濃い。全然違う」（相葉）、「トロっとシャキどっちもある」（岡部）と味わう。

さらに、茹でると独特の粘りが出るめかぶの試食では、「すごいね」（相葉）、「おいしい！」（七五三掛）、「全然違う！何これ！」（小峠）と、わかめと違ったおいしさを堪能する。

わかめの収穫を学んだあとは、地元ならではの絶品わかめ料理に挑戦。料理番組を担当し自炊もするという七五三掛は、相葉とともに調理台に立ち、華麗な包丁さばきを披露。

「わかめかぶ丼」は、ミンチにしたわかめとめかぶ、コリコリとした食感のめかぶの茎を合わせてご飯にかけ、味付けはしょう油のみ。相葉は「シンプルだけど本当においしい」、七五三掛も「（しょう油なしで）そのままでもおいしい」と絶賛する。

身近な調味料だけで簡単に奥深いスープが作れる「わかめしょう油ラーメン」は「わかめが主役ですね」（相葉）「うまい！ とろとろ～」（七五三掛）とわかめの魅力が詰まった味に感動。さらにわかめの塩味とじゃがいもの甘みが合う「わかめの味噌汁」や、長ネギの甘さとあごだしの素の旨味が効いた「わかめの炒め物」など、わかめの魅力を知り尽くした地元の方ならではのアイデア満載のレシピが次々と飛び出す。

■相葉と七五三掛の“仲良し秘話”を披露！七五三掛のあざとポーズに相葉タジタジ!?

調理の合間には、ふたりが仲良くなったきっかけの話題へ。「ツアー先のホテルに『一緒に飲みましょう』とひとりでやって来た」と振り返る相葉は「僕が若い頃にはそんな度胸はなかった」と、その後輩力に驚かされたことを明かす。

他にもTravis Japanのロサンゼルス武者修行留学前に一緒に焼き鳥を食べに行き、相葉が「頑張ってこいよ！」とエールを送ったという先輩としての熱いエピソードも飛び出す。

さらに、後輩たちから見た相葉の意外な印象も明らかに。また、七五三掛が「相葉にここだけは負けない」と思う部分として「（撮影などで咄嗟にする）あざとい顔やポーズ」と答え、即座に実演。これには相葉も「こりゃ勝てねえわ」とタジタジに。

しかし、小峠らの容赦ない無茶振りにより、相葉も照れながら“あざとポーズ”に挑戦することに。はたして相葉が絞り出した絶妙なポーズとは!?

和気あいあいとした雰囲気のなか、わかめの魅力を味わい尽くしていく、5月3日の『相葉マナブ』をお見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』～マナブ！旬の産地ごはん～逗子のわかめ～

05/03（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君

ゲスト：七五三掛龍也（Travis Japan）

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/