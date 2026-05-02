高市総理、ベトナム首相と会談　製油所の原油調達支援で合意　重要鉱物・半導体も連携

ベトナムを訪問している高市総理大臣は、レ・ミン・フン首相と会談し、製油所の原油調達の支援や重要鉱物の安定供給について合意しました。

混乱する中東情勢を受け、高市総理はベトナムとの間で、製油所の支援を通じ医療物資を含む重要物資の供給を安定させる一手を打ちました。

高市総理：

中東情勢を受けた対応として、先般、私が立ち上げたパワーアジアの下の初の案件として、ニソン製油所の原油調達について、NEXI（日本貿易保険）を通じて支援する方向で一致した。

首脳会談は1時間ほど行われ、両者は、ベトナムの製油所を通じて作られる石油製品が人工透析用のチューブなどの生産に使われ、日本の供給網を支えていることから製油所の原油の調達を日本が支援することで合意しました。

さらに、中国への対抗が念頭にある経済安全保障をめぐって、レアアースなどの重要鉱物やAI（人工知能）・半導体についての協力を「新たな優先分野」と位置付け、連携を加速することを確認しました。

高市総理はその後、ベトナムの最高指導者であるラム共産党書記長とも会談し、両国の協力を確認しました。