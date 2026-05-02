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資産運用アドバイザーのガーコ氏が「S&P500、これから半年、ゴールデンタイム！」を公開した。動画では、S&P500の7,200ポイント突破や日経平均の6万円超えといった株価高騰の裏で、為替介入やAI投資による市場の明暗が分かれている現状を解説し、長期投資の重要性を提示した。



米国株は4月の月間リターンがプラス10.4%を記録し、1950年以降で歴代2位の強さとなった。しかし、国内の投資信託は為替介入による急激な円高の影響で、マイナスに転じた人が多いと指摘。ガーコ氏は「為替はシーソー、株価はロケット」と例え、長期投資において為替の変動を過度に気にする必要はないと語った。



巨大テック企業の決算発表では、AlphabetがGoogle Cloudの好調で株価を大きく伸ばす一方、MetaやMicrosoftは巨額の設備投資が懸念されて下落した。ガーコ氏は、テック企業4社が今年AIに投じる設備投資額の合計が7,250億ドルに上る点に触れ、「アメリカの経済成長は、もうAI投資なしでは回らない構造になっている」と分析した。日本株についても、日経平均が初めて6万円台を突破したものの、実体経済のど真ん中にいるトヨタ自動車が年初来安値を更新する「歪な構造」を解説した。



動画の最後では、ウォーレン・バフェット氏の「ゆっくり金持ちになりたい人がいない」という言葉を引き合いに出し、目先の利益に飛びつきたくなる投資家心理を指摘した。どんな市場環境でも「淡々と積み立てて、淡々とホールドする」ことの重要性を説き、長期的な視点で資産運用を継続するよう呼びかけて締めくくった。