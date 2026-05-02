EXO、6年4ヶ月ぶり日本ステージ ツアーファイナル公演を生中継
韓国のダンスボーカルグループ・EXOが開催しているワールドツアーより、日本公演のファイナルとなる千葉公演の模様が、WOWOWで独占生中継されることが決定した。
【写真】『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に出演したEXO（スホ、カイ、チャンヨル）
放送されるのは、日本ツアー『EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』の最終公演。7月12日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで行われるライブの模様が、同日午後5時から生中継される。
今回の日本公演は、5月から愛知、大阪、千葉で開催されるツアーの一環。4月の韓国公演を皮切りに、ベトナム、タイ、台湾、シンガポールなどを巡るワールドツアーとして展開されており、日本でのライブは2019年の『EXO PLANET #5 - ExplOration』以来、約6年4ヶ月ぶりとなる。
EXOは2012年に韓国・中国でデビューし、2015年に日本デビュー。キャッチーな楽曲と高いパフォーマンス力でグローバルに人気を集めてきた。メンバーの兵役を経て、昨年12月のファンミーティングから活動を再開し、今年1月19日には8thアルバム『REVERXE（リバース）』をリリース。2023年7月発売の『EXIST』以来、約2年半ぶりのフルアルバムとなり、「逆転」「回帰」といった意味を込めたタイトルが示すように、原点回帰と新たな物語をテーマに掲げた作品として注目を集めている。
意欲作を携えて行われる今回のツアー。日本ファイナルとなる千葉公演の模様がどのようなステージとなるのか、注目が集まる。
『【EXO日本公演WOWOW独占生中継記念特集】生中継！EXO PLANET #6 -EXhOrizonin JAPAN』
7月12日（日） 午後5：00〜
WOWOWプライムで放送 ※放送視聴のみ／配信なし
【写真】『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に出演したEXO（スホ、カイ、チャンヨル）
放送されるのは、日本ツアー『EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』の最終公演。7月12日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで行われるライブの模様が、同日午後5時から生中継される。
EXOは2012年に韓国・中国でデビューし、2015年に日本デビュー。キャッチーな楽曲と高いパフォーマンス力でグローバルに人気を集めてきた。メンバーの兵役を経て、昨年12月のファンミーティングから活動を再開し、今年1月19日には8thアルバム『REVERXE（リバース）』をリリース。2023年7月発売の『EXIST』以来、約2年半ぶりのフルアルバムとなり、「逆転」「回帰」といった意味を込めたタイトルが示すように、原点回帰と新たな物語をテーマに掲げた作品として注目を集めている。
意欲作を携えて行われる今回のツアー。日本ファイナルとなる千葉公演の模様がどのようなステージとなるのか、注目が集まる。
『【EXO日本公演WOWOW独占生中継記念特集】生中継！EXO PLANET #6 -EXhOrizonin JAPAN』
7月12日（日） 午後5：00〜
WOWOWプライムで放送 ※放送視聴のみ／配信なし