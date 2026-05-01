JBAが発表

日本バスケットボール協会（JBA）は1日、6月から9月までの期間の男子日本代表候補選手53名を発表した。米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁、ブルズの河村勇輝も名を連ねている。

八村は2024年のパリ五輪以降、前監督のトム・ホーバス氏の指導に疑問を呈し、日本代表での関係悪化が表面化。代表活動から離れていたが、候補メンバーに名を連ねた。

この他、NBAブルズと2ウェイ契約を結び、2025-26レギュラーシーズンを終えた河村やBリーグ勢からは比江島慎（宇都宮ブレックス）、渡邊雄太、富樫勇樹（ともに千葉ジェッツ）らが代表候補入り。今年1月に特別指定選手としてライジングゼファー福岡に加入した、白谷柱誠ジャック（福岡大附大濠高）も名を連ねている。

協会は今夏開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選」 Window3・Window4 および「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向け、男子日本代表チームを選出していく。今回発表された53名の候補選手より、35名はアジア競技大会の候補選手としても登録を予定している。



（THE ANSWER編集部）