LIV支援打ち切り決定 世界1位シェフラーは苦笑い「何も分からないよ」
サウジアラビアの政府系ファンド（PIF）がLIVゴルフへの支援を2026年シーズン限りで打ち切ると報じられ、ゴルフ界に波紋が広がっている。
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リーグの将来や所属選手の去就に大きな注目が集まる中、PGAツアーの選手たちからも戸惑いの声が上がった。キャメロン・ヤング（米国）は「正直なところ、彼らがどう考えているのか分からないし、LIVがどうなるのかも分からない」とコメント。状況の不透明さを率直に語った。復帰に前向きな意見もある。ブライアン・ハーマン（米国）は「ファンはトップ選手が同じ舞台でプレーすることを望んでいる。復帰への道はあるべきだと思う」と述べた。ただし、すべての選手が歓迎しているわけではない。ウィンダム・クラーク（米国）は以前、LIVからの復帰について「短期間で大金を得て戻れるのは不公平」と不満を示していた。受け止めには温度差がある。実際にLIVから復帰したブルックス・ケプカ（米国）も、現在は出場機会に制限がある状況で、PGAツアー側も復帰制度について厳格な姿勢を維持している。ハーマンは「LIVが別の資金を確保して存続する可能性もある」と指摘。現時点で結論を急ぐべきではないとの見方を示した。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）も「何を求めているのか分からないよ」と苦笑いを浮かべるなど、選手たちの多くは様子見の姿勢を崩していない。PIF撤退報道を受け、揺れるLIVゴルフ。トップ選手たちの行き先を含め、今後の動向から目が離せない。
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