阪神タイガースOBで野球解説者、タレントとしても活躍する関本賢太郎氏が4月18日、自身のSNSで突如「活動自粛」を発表した。その背景にあるのが、京都市のIT関連企業「クリアースカイ社」（代表社員・辻蘭真）をめぐる金銭トラブルと見られている。クリア社のイベントにたびたび参加していたという関本氏は、セミナーで同社の信頼性について語っていたという。

「週刊文春」が報じたとおり、同社は顧客から資金を預かり運用する預託商品販売、いわゆる「オーナー商法」を展開。しかし2022年の法改正により、この種のビジネスは国の事前確認を受けることが義務化されたにもかかわらず、同社はその手続きを踏んでいなかった。顧客らで結成された被害弁護団の岩戸悠太郎弁護士（加藤轟法律事務所）は、「違法性はきわめて高い」と断じる。

さらに問題は、その実態だ。岩戸弁護士が続ける。

「サーバー事業への投資をうたい、『3カ月で10％の利益を上乗せして買い戻す』と勧誘していたが、現在、確認されているサーバーは1基のみ。

被害者は全国で約5000人、被害総額はわかっているだけで250億円規模に膨らんでいます」

すでに同社の事業は停止。岩戸弁護士ら弁護団は、資産保全のために京都地裁に破産を申請し、詐欺容疑での刑事告発も視野に入れている。

「週刊文春」の報道に対し、関本の所属事務所は公式サイトにコメントを発表。《当社は、合同会社クリアースカイからの依頼により関本が同社のイベントに参加したことについては把握しておりました》としつつ、《同社（注：クリアー社）ビジネスへの関与の事実については事前の取材により初めて知るところ》《詳細な事実関係につきましては現在確認中》としている。

だが、この巨額の訴訟に絡んだのは、関本だけではなく、ほかにも複数の著名人が関わっていたとされる。クリア社関連のイベントや講演には元プロ野球選手や格闘家、さらには政界関係者まで登壇して挨拶をするなどしていたというのだ。

多くは「ゲスト出演」に近い立場とみられているが……。クリアー社の講演会に出席したことがわかっている日本維新の会の藤田文武共同代表については、別の見方がある。

問題の講演がおこなわれたのは2026年1月。当時すでに配当遅延が発生し、顧客から解約の動きも出始めていたころだ。にもかかわらず、その講演会の前後には「『今だけ高配当。1カ月で10％』とする勧誘がおこなわれていた」（岩戸弁護士）というのだ。

「『第6回 日本のリーダーと集う』と題した講演会で、東京の会場に比較的小人数が集まっていました。2時間ほどの会で、会場に用意された飲食費を含む数千円の会費を払いましたね」（講演の出席者）

この講演で藤田氏は、IT業界への期待を強く語っていたという。当時はクリアー社にとって、風向きのいい時期では決してなかっただろうが、藤田氏の講演が出席者の同社への信頼を厚くすることに寄与したことは想像に難くない。

「講演の当日には、藤田さんは吉村洋文さんと与党協議がありました。与党協議なので当然、直前まで高市早苗首相とも面談していたわけですが、『ITセキュリティは高市政権の重要課題だと与党間で共有したばかりだ』などと、名指しこそしなかったものの、クリア社の事業の将来性を持ち上げるかのような発言もありました」（同前）

こうした藤田氏の言葉を聞いて、解約を思いとどまった人もいたという。だが、結果的に1月末に配当は完全停止。関係者の間では「藤田さんを招いた講演会が最後の資金集め、時間稼ぎに使われた」との見方が広がる。

さらに深刻なのは、ビジネスモデルそのものへの疑念だ。

「顧客資金の80％が外部に流出する構造で、自転車操業に近かった。金融機関からの融資も受けておらず、最初から長続きしない仕組みだった可能性が高い」（岩戸弁護士）

さらに、クリアー社の内部情報に詳しい関係者がこうも明かす。

「同社の実質的なトップとみられるT氏は、かつて『民泊の申し子』とも呼ばれたやり手でした。実際、民泊事業を手掛けていたこともあるT氏ですが、この事業をしている際に大阪維新の会とも昵懇の仲になったと言われています。しかし、結局度重なる運営トラブルで現在は新規事業申請を停止しています」

維新の会とは関係の深かったことが窺えるクリアー社。本誌は、藤田氏が講演会に出席した経緯などを日本維新の会及び藤田氏に質問したが、日本維新の会広報担当者からは「回答するか否かも含めて検討中」との回答があったものの、その後、連絡はなかった。藤田氏からは期日までに回答がなかった。

事態は、まだ収束の気配を見せていない――。