USB-Cって何でもアリだな！

最近扇風機などの家電もUSB-Cで動くモデルが登場していますよね。手持ちのUSB-Cアダプタで電源確保できたり、なんならモバイルバッテリーからでも動かせたりと、ほんと便利な時代になりましたよねぇ。

そのUSB-Cの手軽さ、今度は除湿機にまで進出。

山善が発表したUSB-C給電方式のコンパクト除湿機「YDC-AU25」です。

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電気を通すと冷えるペルチェ素子を除湿に応用

Image: 山善

除湿方式としては、電気を流すと片面が冷えて、片面が暖かくなるっていう「ペルチェ素子」を採用しています。

この冷える効果を利用して、空気中の湿度を結露させて、水分を集めるって感じですね。除湿能力は、1日最大約250mlとのこと。だいたいコップ1杯分。

一般的な室内用除湿機ではコンプレッサーで冷やして水にする「コンプレッサー式」、乾燥剤を使って水分を吸着させる「デシカント式」がメジャーですけど、それらに比べると除湿能力はかなり低めですね。

なので部屋全体の除湿には不向き。

Image: 山善

ただ、本体も小型（重量は1.2kg）で、電源もUSB-C。消費電力は最大で36W（20V/1.8A）なので、20000mAhクラスのモバイルバッテリーなら1.5時間くらいは可動できそう。

この手軽さを活かして、靴箱やクローゼットのピンポイント除湿と割り切れば、活躍の場はありそうじゃない？

価格は公式ストアで5,480円、狭い場所特化モデルとしてどうでしょう？

Source: 山善