お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が30日深夜、TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）にエールを送った。

矢作が「日村さんのニュースがなかなか衝撃ですよね」と日村の休養に言及。小木も「びっくりしましてね。ラジオも休むって。余程のことじゃないかと思って心配しましたけども」と話した。

矢作は「バナナマンとおぎやはぎと言ったら、カルテットと言ってもいいぐらい、一緒にずっとやってきたんで。相方がちょっと具合悪くなっちゃったみたいな感覚ですけどね」と思いを吐露した。

さらに、「日村さんは結構ね、ラジオ聴いてるの知ってる？」と矢作。「休養中だからね。でも聴いてたらダメなのか、こんな時間」と笑いつつ、「ゆっくりしてるってことはさ、本当に休養してるわけじゃん、家でとか。例えば、意外と昼寝すぎちゃって、夜起きているパターンあるからね。ずーっと寝てたほうがいいからね」とした。

矢作は「喜山（飯店）でも届けようかな、本当に」とおなじみのロケ弁当の名前を挙げ、小木も「喜ぶと思うよ、喜山なんて贈ったら」と賛同。とはいえ、「何せゆっくりしていればいいと思うんだけど、あの人。ゆっくりやっちゃってください。日村さん。満喫しちゃってくださいよ。働きすぎたからね。本当に働きもんだから仕方ないですよ」と気遣った。