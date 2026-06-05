お笑いタレントみなみかわ（43）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）にゲスト生出演。芸能界で一番のトラウマの仕事を明かした。みなみかわは2023年11月に配信されたABEMA特別番組「石橋貴明THE強運マスターズ2023 in韓国」のロケに参加。罰ゲームの実演者として登場したみなみかわは大スベリしたといい、石橋貴明からはガチギレされたと他番組でも明かしている。おぎやはぎ小木博明