西武鉄道の新宿線で長年親しまれてきた特急車両「10000系ニューレッドアロー」が、2028年度、全く新しい姿の「観光特急」として生まれ変わります。最大の注目は、アニメ『機動戦士ガンダム』のメカニックデザインで知られる世界的巨匠・大河原邦男氏が、自身初となる鉄道車両の内外装デザインを一貫して監修する点です。2027年春の新型特急「トキイロ」導入に伴い定期運行を終える10000系のうち、環境負荷の少ないVVVFインバータ制御の1編成（10112編成）が、半個室やバーカウンターを備えた非日常空間へと進化を遂げます。新宿線の新たなシンボルとなる観光特急の概要と、熱い視線が注がれる理由を深掘りします。

西武新宿〜本川越を結ぶ新たな観光特急へ

西武鉄道は、現在新宿線で特急「小江戸」として運行している10000系「ニューレッドアロー」のうち1編成をリニューアルし、2028年度から新たな観光特急として運行を開始すると発表しました。運行区間は西武新宿〜本川越駅間などが予定されています。対象となるのは、環境負荷の少ないVVVFインバータ制御を搭載した10112編成（7両編成）です。

西武10000系「ニューレッドアロー」は、西武初の特急車両として1969年に運行を開始した5000系「レッドアロー」(1969年デビュー)の後継車両として1993年に登場。主に池袋線の「ちちぶ」「むさし」で活躍し、2020年以降は新宿線特急「小江戸」として運用されています。2027年春の新型特急「トキイロ」の定期運行開始に合わせて定期運行を終了。その後リニューアル工事が施され、観光特急として第二の車生を歩むことになります。

【参考】【西武新宿線】新型特急「トキイロ」2027年春デビュー！10000系後継は全8両が異なる色彩、全席コンセント完備＆消費電力70%削減（※2026年2月掲載） https://tetsudo-ch.com/13023407.html

西武10000系「ューレッドアロー」 （写真：PIXTA）

「ガンダム」などメカデザインの巨匠・大河原邦男氏が初の鉄道デザイン監修！

今回のリニューアルで最大の注目ポイントは、車両デザインの監修を世界的メカニックデザイナーである大河原邦男氏（有限会社オフィス・ケイ）が務める点です。『機動戦士ガンダム』などをはじめ、半世紀以上にわたりアニメ作品のメカデザインを手掛けてきた大河原氏ですが、実際の鉄道車両の外装および内装デザインを一貫して手掛けるのは今回が初めてとなります。

大河原氏はコメントの中で、「列車が変形してロボットになると言ったデザインを多く経験してきましたが実際の鉄道のプロジェクトに関わるチャンスを頂けたことに感謝をするとともに責任を感じています」と語っており、その並々ならぬ意気込みが伝わってきます。機能美と「温かみ」「親しみやすさ」を両立したデザインは、進化を続ける新宿線の新たなシンボルとなるでしょう。

半個室やバーカウンターを新設し「非日常空間」へ

通勤型特急として活躍してきた車内も、観光特急にふさわしい特別感のある客室空間へと大きく生まれ変わります。一般席に加え、プライベートな時間を楽しめる半個室やゆったりとしたソファ席を配置。さらに、軽食やドリンクを提供するバーカウンターが新設される予定です。

大河原氏ならではの独創的でアイコニックなデザインと、ゆとりある客室空間が融合することで、「移動そのものを楽しめる列車」への進化が期待されます。

観光路線の強化と「引退車両」の新たな活用モデル

西武鉄道はこれまで、各種観光列車など乗ること自体を目的化する取り組みで大きな成功を収めてきました。

今回、都心と歴史ある街並みを残す川越を結ぶ新宿線に特化した観光特急が投入されることで、国内外からの観光客の足としてさらに人気を集めるでしょう。また、新型車両への世代交代が進む中で、既存の10000系をリニューアルして活用するアプローチは、鉄道ファンのノスタルジーを刺激しつつ、環境負荷の少ない既存車両（VVVFインバータ制御）を活かす素晴らしい試みです。車両名称やサービス等についての続報が待たれます。

ガンダムを産んだ巨匠・大河原邦男氏のメカニックデザインにより、西武鉄道に全く新しいコンセプトの「観光特急」が誕生します。ビジネスの足として駆け抜けてきたニューレッドアロー、2028年度の新たなデビューに向けて、今後の続報から目が離せません！皆さんなら、この新しい特急列車で誰と一緒に川越へおでかけしたいですか？

（画像：西武鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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