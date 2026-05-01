【世界ゴルフ新潮流】

【宮崎氏コラム】課金してるのにこんなもん？ファン目線に立っていない有料ゴルフ中継の「物足りなさ」

低迷が続く国内男子ツアーの救世主になるのか。男子ツアーを統括する一般社団法人日本ゴルフツアー機構（JGTO）と投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK=津坂純社長）が連携し、ジャパン・プロゴルフツアー「J-Tour」（Jツアー）という新会社を設立した。本格始動は来年からだという。

Jツアーの構想は、ツアー全体の企画・運営、スポンサーシップの管理、放映権及び配信権の管理、並びにマーケティング及びファンエンゲージメント施策などに先行投資を行うというもの。NSSKは今後5年から10年で、150億から200億円の支援により、男子ツアーの価値を上げ、人気回復により、赤字体質から利益を生む組織に変えていくことが最大の狙いのようだ。

一方JGTOは、競技や選手の管理、育成などに専念するため、組織の二元化というわけだ。

計画そのものに異論はないが、その中に大事なものが欠けていないか。それはスターの不在である。

プロスポーツとは基本的にエンターテインメントだ。エンタメの成功はひとえにスーパースターの存在にかかっている。例えば、投打の二刀流で活躍した大谷翔平だ。日本から大リーグに移籍した大谷は昨季、4度目のMVP獲得。その前年には、大リーグ史上初の「50本塁打-50盗塁」（フィフティー・フィフティー）の記録などで世界中にファンを増やし、大リーグや所属チームに莫大な経済効果をもたらした。

ゴルフなら、1996年にプロ転向したタイガー・ウッズだろう。彼の人間離れした活躍は世界中のゴルフファンを魅了し、PGAツアーが手にする放映権料は跳ね上がった。

かつては、国内ツアーにもスターがいた。青木功、尾崎将司、中嶋常幸という「AON」が同時代にしのぎを削り、80年代から90年代に、国内では空前のゴルフブームが起こった。AONの衰退後は、高校1年でプロツアーに優勝した石川遼が注目を集めた。それは国内に限ってだが、世代に関係なくファンを惹きつける活躍をしたからだ。

近年、国内の有望選手は松山英樹を追うように、次々に海外ツアーに移籍する。これまでJGTOは人気低迷の打開策を打てなかった。

サッカーのプレミアリーグに所属する「アーセナルFC」には、「スター選手は育てるもの」という考え方があると聞く。だが、力のない者をスターに育てることはできない。

NSSKのホームぺージには「日本産業推進機構グループ（NSSK）は、大手グローバル企業にて国内外の出資活動・出資先企業の支援を30年以上に亘り行ってきたプロフェッショナル達によって設立された、日本企業の支援を重要な目的として掲げるグループです」とある。

経営再建のプロ集団は、スター育成の知恵をJGTOに授けるのか。それともスター不在のまま、仰天企画でツアーを盛り上げるのか。お手並み拝見である。

（宮崎紘一／ゴルフジャーナリスト）