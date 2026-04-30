神田愛花、夫・日村勇紀の休養発表後初の公の場 声かけに笑顔 ハライチから伝えられた言葉「アン・ハサウェイに似ていますよね」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4月30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加。夫・日村勇紀（53）が28日に所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表して以降初の公の場に登場した。降段する際、日村を心配する報道陣からの声掛けがあったが、神田は笑顔を見せて退場していた。
【全身ショット】日村休養発表後初の公の場に立った神田愛花
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
神田は29日に自身のインスタグラムを更新。神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様」に宛て、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とつづった。そして「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」と愛にあふれたコメント。そして「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません」とし、「引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
神田はドレッシーな装いで登場。一足先に試写会で鑑賞したそうで「この20年間、本当に自分の生き方は間違ってなかったのとか、自分のファッションの考え方を間違ってなかったんだとか、もう最後はエンドロールで感動して涙してしまいました」と熱くアピール。推しキャラの話題で、アン・ハサウェイ演じるアンディが好きという神田はハライチから「アン・ハサウェイに似ていますよね」と言われたことを明かし「その気になっちゃいました」とウキウキで明かしていた。
イベントには、そのほか、みちょぱこと池田美優、押切もえが参加した。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
神田は29日に自身のインスタグラムを更新。神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様」に宛て、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とつづった。そして「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」と愛にあふれたコメント。そして「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません」とし、「引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
神田はドレッシーな装いで登場。一足先に試写会で鑑賞したそうで「この20年間、本当に自分の生き方は間違ってなかったのとか、自分のファッションの考え方を間違ってなかったんだとか、もう最後はエンドロールで感動して涙してしまいました」と熱くアピール。推しキャラの話題で、アン・ハサウェイ演じるアンディが好きという神田はハライチから「アン・ハサウェイに似ていますよね」と言われたことを明かし「その気になっちゃいました」とウキウキで明かしていた。
イベントには、そのほか、みちょぱこと池田美優、押切もえが参加した。