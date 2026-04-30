「本名だったんだ」鈴木福、MT運転免許を取得！ 「写真映りが格好良すぎ」「めちゃくちゃ大人になってる」
俳優の鈴木福さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。マニュアルの運転免許取得を報告し、免許証の写真を公開しました。
【写真】鈴木福のMT運転免許証
コメントや引用リポストでは「福くん、おめでとう」「亀梨くんも喜ぶねー」「福君が免許か・・・そりゃこっちは、おっさんになるわな」「本名だったんだ、いい名前だな〜」「写真映りが格好良すぎて羨ましいです」「免許証の写真は映り悪くなりがち、ってよく言いますけど福くんはそうならないのはさすが役者」「福くんがめちゃくちゃ大人になってる!!」「あんなに小さかった福くんも、MTを取れるようになったのか」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】鈴木福のMT運転免許証
「亀梨くんも喜ぶねー」鈴木さんは「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！ #よいふくの日 #限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とつづり、1枚の写真を投稿。運転免許証を公開しました。顔写真はきりっとした表情で、とても大人っぽい印象です。
幼少期ショットも公開24日には、自身のInstagramで「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！」とつづり、幼少期ショットを公開していた鈴木さん。現在の姿と比較すると、成長がよく分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)