地方の企業は“全国区”で勝てない…？『発見型EC』で実現する新規顧客層へのリーチ方法〜Temu活用で見えた売上アップの光明〜

地方の企業は“全国区”で勝てない…？『発見型EC』で実現する新規顧客層へのリーチ方法〜Temu活用で見えた売上アップの光明〜