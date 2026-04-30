【1ピース140円】ケンタッキー「カーネルクリスピー」半額、何ピースでも対象

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は5月7日から、全国の店舗で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施する。

通常1ピース税込290円の「カーネルクリスピー」を、期間中は税込140円で提供する。購入本数の制限はなく、何ピースでも半額の対象となる。キャンペーン期間は6月2日まで。

■人気サイドメニューをお得に提供

「カーネルクリスピー」は、外はサクッと香ばしく、中はジューシーに仕上げたKFCの人気サイドメニュー。さっぱりとした味わいの鶏むね肉を、にんにくと醤油をベースに下味を付け、KFC独自配合の衣で包んで揚げた一品である。

小麦粉とでん粉の配合にこだわることで、軽やかで心地よいサクサク食感を実現。食事のもう一品としてはもちろん、おやつやシェア用途など、幅広いシーンで支持されている。

「カーネルクリスピー」

■“天ぷら”発想の日本発メニュー

同商品は、日本で開発されたKFCのオリジナル商品。“天ぷら”の製法をヒントにした骨なしチキンとして、1998年から販売されているロングセラーメニューである。

各店舗で一つひとつ揚げて提供しており、にんにくと醤油をベースにした下味と、軽やかな衣の食感が特長となっている。

■新生活の“ひと息”需要に訴求

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「新生活・新学期の開始から約1カ月が経ち、環境に慣れ始める時期に合わせ、自分や家族をねぎらう“ちょっとした楽しみ”として、人気サイドメニューをお得に楽しめる本キャンペーンを実施する」としている。