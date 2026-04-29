4月27日から配信スタートした女優・戸田恵梨香（37）主演のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。’21年11月に他界した人気占い師・細木数子さん（享年83）の波乱万丈な半生を描いた作品で、配信からわずか1日で「今日のシリーズTOP10（日本）」の1位に。早くもSNSでは、“一気見した”という視聴者の感想も散見されている。

「細木さんは独自に編み出した六星占術で、昭和から平成にかけて人気を博した占い師。『アンタ死ぬわよ』『地獄に堕ちるわよ』などの強烈な言葉で人々を惹きつけ、テレビ・出版業界から引っ張りだこでした。累計1億冊以上売り上げたという六星占術に関する著書は、“世界一売れている占い本”としてギネス認定。2000年代初頭にはレギュラー番組も多数抱えていたいっぽう、裏社会とのつながりなど“ダークな素顔”も噂されていました」（テレビ誌ライター）

そんな細木さんの人生を、17歳から66歳まで1人で演じきった戸田。第1話の冒頭は’05年を舞台に、バラエティ番組でズバズバと占う60代の細木さんが登場する。その後、戦後の混乱を生き抜いた10代のシーンに遷移するというストーリーになっているが……。

Xでは細木さん演じる戸田について、一部視聴者から“細すぎ”と指摘する声が上がっているのだ（以下、《》内はすべて原文ママ）。

《細木数子が痩せすぎてるな》

《細木数子ってもっとこう貫禄なかったっけ》

《痩せてる細木数子なんて細木数子じゃない。あのふてぶてしさを表現できない》

お笑い芸人で整体師の楽しんご（47）も、《正直に言うと、今回の戸田恵梨香さんが細木数子さんを演じているのを観て、どうしても違和感が拭えません！細すぎる》とバッサリ。

投稿では《演技力がある方なのは分かっているのですが、細木さん特有の“圧”や説得力、独特の空気感があまり伝わってこなくて、どうしても別の人物に見えてしまうんですよね》と続け、《占いのシーンも、特にあの強い言葉を使う場面は、少し誇張されすぎている印象で、リアリティに欠けて感じました》とコメント。

細木さんの人柄について《細木さんって、確かに厳しいことは言うけど、ただ強い言葉を投げるだけじゃなくて、もっと人を見抜く力とか、重みのある言葉の“芯”があったと思うんです》と力説し、《だからこそ、今回の描かれ方には少し無理があるな…というのが正直な感想でした。期待していただけに、もう少し“細木数子らしさ”が感じられたら良かったなと思います》と私見をつづっていた。

だがそのいっぽうで、戸田演じる細木さんのビジュアルについて“演技力で気にならない”という声も上がっている。

《細木数子を演じてる戸田恵梨香が色々言われてるけど、ドキュメントじゃなくてフィクションなんだから本人を求めるのは違うでしょってなってる むしろ言葉の厚みを裏付ける人生とか、所作の気遣いとか、全てがエンターテイメントに昇華されてて本当に凄いから是非見てほしい》

《面白すぎて昨日は全然寝れなかった。 戸田恵梨香と細木数子は似てないはずなのに、面影を感じてしまうのは流石の演技力！！》

《あの役に戸田恵梨香合わないっての流れてくるけど 違和感ないけど、なんかぶち切れそうな雰囲気とか 気が強そうなところとかそのままやん、演技もうまいよね》

細木さんが実在した人物とあって議論に発展したかたちだが、細木さんとのイメージの“乖離”は戸田自身も自覚していたという。ドラマの現場に詳しい、制作関係者は言う。

「戸田さんは元からスリムな体型ですから、細木さんがメディアに多数出演していた頃の恰幅のよい体型とは正反対と言えるでしょう。戸田さんも本作のオファーを受けた当初、“自分と似ても似つかない”と不安を覚えたそうです。しかしプロデューサーから“細木さんのモノマネをする必要はない”と伝えられたと、メディアのインタビューで明かしていました。

ドキュメンタリー的な完全再現よりも、脚本から感じる“細木数子像”をエンタメとして演じることの方が重要視されたそうで、ドラマの冒頭でも『この物語は事実に基づいた虚構である』と表示されています。さらに撮影では、1日のうちに10代から40代までランダムに撮影することもあったとか。そうした撮影スケジュールも考慮すると、60代のときだけ体重を増やして体型を調整するといったことは難しいでしょう。

今回の『地獄に堕ちるわよ』は、『全裸監督』や『極悪女王』などNetflixがこれまで成功させてきた“実録もの”の系譜に連なる作品ですが、いずれの作品も主演の俳優が実際の人物に見た目が似ていることよりも“作品そのものの面白さ”や“演技の凄み”に重きが置かれていると思います。その結果、どの作品も高い評価を受けていますよね。

今回の戸田さんも体型こそは違いますが、セリフ回しや表情、しぐさ、メイクなどを研究し、リアリティを追及したといいます。体型が似ていなくとも、まるで細木さんが憑依したかのような凄みのある演技は圧巻です。」

戸田にとって本作は、’23年に第1子を出産してから最初に撮影に臨んだ作品だという。難役を演じ切り、新たな代表作となるはずだ。