米トランプ氏、イランへの「海上封鎖」継続へ 核問題で合意するまでFNNプライムオンライン

米トランプ氏、イランへの「海上封鎖」継続へ 核問題で合意するまで

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トランプ大統領は29日、イランへの「海上封鎖」を継続すると述べた
  • 核開発をめぐるアメリカ側の懸念に対応するまで、海上封鎖を継続するという
  • 「爆撃よりも効果的だ」と述べ、経済的な圧力を強める姿勢を示したそう
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