Image: KING's BARREL こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。北極圏の厳しい寒さと、暖炉のような温かな芳醇さを同時に味わう。「ヘイムダル」をひと言で表すなら、この対極にある感覚の共存です。氷河の純粋さと、チーク樽やライ樽がもたらすスパイシーな重厚さが、これまでのウイスキー体験を鮮やかに更新してくれます。さらに、今回のプロジェクト