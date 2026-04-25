他の利用客への迷惑行為を防ぐため、子連れ客や未就学児の入店を禁止する飲食店があります。こうした取り組みは以前からSNS上で議論を巻き起こしていますが、客足が途絶えるリスクはあるのでしょうか。それとも、客層が絞られることで店側にメリットをもたらすのでしょうか。子連れ客への対応が店の経営に与える影響について、飲食店コンサルタントの小倉朋子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない？これが飲食店で