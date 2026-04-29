『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』シーズン2、2026年秋より世界独占配信決定！

世界中で社会現象を巻き起こし続けている『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。その勢いは、実写の枠を超えてさらに加速している。現在、Netflixで独占配信中のアニメーションシリーズ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』は、本編では描かれなかった“空白の期間”を埋める新章として大きな話題を呼んでいるが、この度、早くもシーズン2の製作が決定。2026年秋に世界独占配信されることが明らかになった。本作の舞台は1985年冬のホーキンス。シーズン2では、広がり続ける“裏側の世界”から新たな脅威が忍び寄り、予測不能な仕掛けが散りばめられた物語が再び仲間たちを待ち受けている。

雪に包まれたホーキンスで描かれる、マイクたちの熱き友情と新たな戦い

『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』の時系列は、実写版のシーズン2とシーズン3の間に位置する1985年1月。銀世界へと姿を変えたホーキンスに焦点が当てられる。配信が開始されたばかりのシーズン1では、緊迫感あふれるスリラー描写と80年代ポップカルチャーを見事に融合。お馴染みのイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスといった面々が登場し、トランシーバーを手に自転車で駆け回る姿や、ボードゲーム「D&D」の作戦を練る様子など、“胸アツ”な友情が描かれた。

彼らの前に立ちはだかるのは、宿主を変えてゾンビのように復活する不滅の存在へと進化した“未知の生物”だ。この強敵に対抗すべく、マイクたちは町で起こる不可思議な事件の証拠を追い、怪物の真相を突き止めようと奔走する。さらに、科学とメカの発明を得意とする転校生ニッキーも仲間に加わり、物語は裏側の世界に隠された巨大な陰謀へと近づいていく。

新たに解禁された場面写真では、雪深い森の中で不自然に横転したトラックを調査するマイクたちの姿が切り取られている。何者かに襲撃された形跡があるその車両は、怪物の再来を強く予感させるものだ。

製作総指揮ダファー兄弟が仕掛ける次なる一手

本作の製作総指揮を務めるのは、『ストレンジャー・シングス』の生みの親であるマット＆ロス・ダファー兄弟。マットとロスは「アニメーションには本当に限界がない。ショーランナーのエリックと彼のチームが思う存分自由に創作した。驚くよ！」と、そのクオリティに絶大な自信を覗かせている。シーズン2では、さらなる興奮とスリリングな冒険が約束されていると言っていいだろう。

また、ダファー兄弟が設立した製作会社「Upside Down Pictures」による新シリーズ『ザ・ボローズ』も5月21日に配信を控えている。こちらは高齢者たちが住む街を舞台に、周囲で巻き起こる不可解な現象や未知の生物に対峙する物語で、いわば“シニア版ストレンジャー・シングス”とも呼べる注目作だ。

緻密なストーリーテリングと独特の世界観で、常に観客を驚かせてきたマットとロス。彼らが創造する“異世界”の拡大から、今後も目が離せそうにない。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』シーズン1：独占配信中、シーズン2は2026年秋世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.