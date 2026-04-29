新たな景色に向かうtimeleszの意志と成長を感じられるアルバムに！timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』が4月29日ついにリリース

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timeleszがニューアルバム『MOMENTUM』を4月29日にリリース。封入特典等、詳細な情報が改めて発表された。

■ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、計13曲収録のアルバム

『MOMENTUM』は、2月5日に新体制発足1周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアー追加公演日程を含む全6公演を完走したtimeleszにとって、新体制2作目となるアルバム。

今作のビジュアルは、2025年にリリースし新しい家族の姿を描いた新体制1stアルバム『FAM』から新たな景色に向かうtimeleszの意志と成長を感じられるビジュアルが特徴となっている。リード曲となる「GOOD TOGETHER」や、原嘉孝主演ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」など、ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ13曲を収録したアルバムだ。

ダブルリードの一曲「4分間だけ時間をください」は、疾走感あふれるバンドサウンドにあふれる心の声を重ねた情熱的なメッセージソングとなっている。

通常盤のDISC2には、timelesz初のユニット企画曲として「No Map Just Vibes」[松島聡・橋本将生・猪俣周杜]／「We’re on the Top」[佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝]／「half & half」[菊池風磨・寺西拓人]、8人曲「あくび」の全4曲を収録。ユニット企画曲の3曲はNetflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる他、楽曲タイトルにも各ユニットの想いが反映されている。また「あくび」は、“寝起きのtimelesz”がコンセプトの癒し系ポップソングだ。

初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤それぞれに封入特典として、作品の撮影シーンの写真を使用したトレーディングカードも付属。初回限定盤Aには「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」のMVと両曲のレコーディングからMV撮影を追いかけたメイキング映像、ジャケット撮影のビハインド映像を収録。初回限定盤Bには通常盤に収録されるユニット企画3曲と「あくび」の計4曲のMVに加え、スペシャルバラエティ映像『timeleszのスポーツテスト2026～勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！～』を収録。今回は「ここからさらに成長して団結するために、フィジカルとチームワークを鍛える必要がある」とメンバーの猪俣が率先して課題を主張したことからスポーツテストを実施。身長を盛っている!?疑惑に決着をつける身長測定、上体そらしの基本テストから、「足つぼ反復横跳び」・「ケツ圧測定リレー」・「マット運び合戦」・「追いかけ玉入れ」と運動会さながらの各競技にチャレンジした映像となっている。

さらに今作の発売を記念して、タワーレコード・HMV・SHIBUYA TSUTAYAとの店頭コラボキャンペーンも開催。対象店舗でアルバムを購入すると先着で「MOMENTUMトランプ風カード（ユニット別絵柄全3種）」が1枚プレゼントされるので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24

■【画像】『MOMENTUM』ジャケット画像 他

シリアルコード入りプレイリストカード

「あくび」 Music Video ビジュアルより