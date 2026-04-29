≪17年間盗撮・教師逮捕≫「女児の雑巾がけをスマホで盗撮」約5000点撮りためた“変態教員”は特技バイオリン、鹿児島生まれのおぼっちゃま「マメでマジメだと思ったのに…」

また教師による盗撮事件が起きた。東京都大田区内の小学校で、昨年6月に教え子である女子児童の後方から私用のスマホをスカート内に差し向け、下着を撮影したとして、警視庁は4月18日に、小学校教諭の若松晃司郎容疑者(39)を性的姿態等撮影処罰法違反の疑いで逮捕した。

〈画像〉昨年話題になった愛知県警が逮捕した“変態教員グループ”の盗撮教師たち、接点こそないが“盗撮歴”の長かった若松容疑者

若松容疑者は、警視庁の調べに対し「掃除の時間に女児が雑巾がけをしていた際に、下着が見えて高揚感が全身をかけめぐり、撮影した」と容疑を認めているという。

児童は「先生のことが大好きだった」

「若松容疑者は、教師になった約17年前から校内や街中で、小学生から高校生までの女子を盗撮し、学校から呼び出しを受けた際に撮りためていた約5000件近くの動画や画像を削除したそうです。過去にはプールの授業で着替えをしている様子を盗撮したことも供述しています」（社会部記者）

大田区教育委員会によると、事件は匿名の保護者から学校に寄せられた通報で発覚した。若松容疑者は保護者会の際、本来、校内での使用が認められていない私用のスマホで体育の授業の様子を撮影し、その動画を保護者に見せていたという。

通報を受け、学校側が確認を進めたところ、若松容疑者は、私用のスマホを持ち込み、撮影していたことを認めた。さらに校長らがスマホ内のデータを確認すると、電車内で女子高生を盗撮したとみられる動画が見つかり、区教育委員会への報告とともに警察への通報に至った。

若松容疑者は2024年に同校へ赴任して以降、3年生の担任を務めていた。これまでの勤務態度について、同校の校長は「器用なタイプではないが、真面目にコツコツ努力していた」と説明。被害に遭った女児は、若松容疑者について「先生のことが大好きだった」と話していたという。

児童にとって身近な存在だった男性教諭は、周囲の目にどのように映っていたのか。

「若松先生は“普通に真面目な先生”でした。保護者の間では『少し頼りないところもあるけれど、若いし頑張っているよね』と受け止められていた印象です。子どもとの距離の近さや不審な様子を感じた記憶はありません」

そう語るのは、若松容疑者が以前勤務していた都内の小学校に娘を通わせていた保護者だ。

当時も、児童たちの様子を動画で記録し、保護者会で見せる機会があったと振り返る。

「学校で子どもたちの日常を撮影すること自体は、当時から珍しいことではありませんでした。娘も進級前の学年末に、若松容疑者から1年間のクラスの様子をまとめた自作DVDを配られています。当時は『マメな先生だな』と受け止めていましたが、今回の事件を受け、複雑な気持ちです」（同前）

若松容疑者は、パソコンを扱うクラブ活動を担当し、保護者からの動画編集や音楽編集の依頼に快く応える一面もあったという。PTA役員として学校に関わり、息子が若松容疑者に担任を受け持ってもらったという別の保護者は、当時の印象をこう語る。

「若松先生は保護者の間で『鹿児島の裕福な家庭で育ったおぼっちゃま』と言われていました。バイオリンが得意で、教室には“マイバイオリン”を置いていましたよ。

一人ひとりの子どもに対して前向きに向き合おうとする姿勢が強く、うちの子が運動会に出られるか分からなかった時も、エイサー（沖縄の伝統芸能）を覚えられるように、若松先生自身が実際に踊っている動画を送ってくれたことがあります。卒業式や離任式では大号泣してしまうような、“温かい先生”でした」

保護者からも児童からも頼りになる先生――。そう見られていた若松容疑者の逮捕は、当時を知る卒業生や保護者にとっても大きな衝撃だったという。

「一番怖いのは、撮影された映像や写真が流出していた場合、完全には消せないことです。一度でもネット上に上がっていれば、半永久的に残ってしまう可能性がある。若松先生のクラスではなかったものの、在任と在学期間が重なっていた娘は『もし自分たちも撮られていたら…』と話していました。まさか教員が…しかも若松先生のような人がそうしたことをしていたとすれば、本当にショックで信じがたいです」（同前）

学校での“温かい先生”という印象とは別に、私生活ではどのような人物だったのか。自宅アパートの近隣住民が話す。

「早朝や夕方ごろに見かけたり、すれ違ったりすることはありましたが、お互いに挨拶はしませんでした。近所トラブルもありませんでしたし、女性と歩いているところも見たことがありません」

近隣では、目立つ存在ではなかった若松容疑者。だが、児童や保護者にとって身近な存在だった教員の逮捕は、学校現場に大きな不安を残している。

事件を受け、大田区教育委員会は同校にスクールカウンセラーを派遣。警視庁は、他の小学校で勤務していた際にも盗撮していたとみて余罪を追及している。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班