◇欧州ＣＬ 準決勝第１戦 パリ・サンジェルマン５―４バイエルン（２８日・パルク・デ・フランス）

準決勝の第１戦が行われたが、ＷＯＷＯＷが独占している放送で超異例の中継トラブルが起こった。日本時間の早朝に中継が始まり、スタメン発表、選手入場などが配信されていたが、いよいよキックオフとなったタイミングで、急きょ映像がストップ。実況の安井成行アナが「まもなく前半キックオフのタイミングですけど、回線に問題が起きて、映像が届いていない状況です」と釈明した。

その後は解説を務めた元日本代表ＤＦ坪井慶介さんの見どころ紹介や、過去のハイライト、ゴール映像などを流してつないだ。突如として回線が復旧したのは前半３３分ごろ。パリ・サンジェルマンのＭＦジョアン・ネベスが勝ち越しゴールを決めた直後だった。

ＷＯＷＯＷはサッカーの公式Ｘで「ＣＬ準決勝『パリ・サンジェルマンｖｓバイエル』試合開始から現地映像が中断し、ご迷惑おかけしたことをお詫びいたします。大変申し訳ございません」と声明を出したが、これに対して視聴者からは批判が殺到。「原因の説明と再発防止策を提示してくれ」「見れなかった３４分までの映像も見れるようにして欲しいな…」「返金は当然として、今後のＣＬ独占放送を辞めてください」などと書き込むファンが出た。

試合はパリ・サンジェルマンが５―４でバイエルンを下した。