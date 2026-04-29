ガチンコホラーの決定版「北野誠のおまえら行くな。」がYouTube解禁　第1回「青森編」を無料配信

リアル・ホラードキュメント番組「北野誠のおまえら行くな。」の公式YouTubeチャンネルが開設され、4月27日より動画の無料配信が開始されました。

公式Xでの告知には「待ちに待った日がやってきた！」「早速チャンネル登録しました！」と、長年番組を追いかけてきたファンからの歓喜のコメントが続々と寄せられています。

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■ 「たとえ出なくても満足」ファンから愛されるガチンコ心霊番組

「北野誠のおまえら行くな。」は、2011年よりエンタメ〜テレで放送されている人気ホラー番組。北野誠さん率いる心霊探偵団が、現実に起きている怪異や心霊現象の噂がある場所に赴き、自らの体を張って突撃レポートを行います。

最大の魅力は、その徹底した「リアル」の追求にあります。テレビ番組の心霊ロケでは定番ともいえる霊能者を現場に一切連れて行かず、さらには撮影前後のお祓いもしないというストロングスタイルを貫徹。

過剰な演出や意図的な現象を引き起こさないガチンコぶりから、ホラーファンからは「たとえ幽霊が出なくても満足できる」と高い評価を受け、カルト的な人気を誇る番組として知られています。

■ 突然のメンバー離脱から始まる第1回 深夜の八甲田山へ……罰当たり企画の結末は

今回YouTubeで無料公開されたのは、2011年に制作された記念すべき1回目の放送となる「#1 青森編1〜八甲田山へ突撃〜」です。

青森空港に降り立った北野誠さんと鎌倉泰川監督のもとに、共に探偵団として活動するはずの怪談収集家・西浦和也さんの姿が見当たらないという波乱の幕開けからスタート。

そこへ西浦さん本人から「ロケ直前に謎の病気に掛かり入院中」という衝撃のメールが届き、急遽代役として若手漫才コンビ・OKの岡山祐児さんがゲスト参加することになります。

急造となった探偵団一行が向かったのは、凄惨な遭難事故の歴史を持ち、日本有数の心霊スポットとしても知られるあの八甲田山。しかも、深夜に現地を訪問するという超罰当たりな企画を決行します。暗闇と静寂に包まれた現場で、果たして彼らの前に何が現れるのでしょうか……。

数々の怪異に立ち向かってきた心霊探偵団の原点ともいえるエピソード。これまで専門チャンネルなど視聴環境が限られていた名作ホラードキュメンタリーが誰でも手軽に見られるようになったことは、往年のファンのみならず、背筋の凍るような本物の恐怖を求める新たなホラー好きにとっても嬉しいニュースとなりそうです。

＜参考・引用＞

おまえら行くな。【公式】心霊探偵団（@shinreitantei01）

YouTube「北野誠のおまえら行くな。【公式】」

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042902.html